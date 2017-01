National Jewish Book Award für Jacques Picard

AUSZEICHNUNG

27. Januar 2017

Jacques Picard, Professor für Jüdische Geschichte und Kultur der Moderne und Branco-Weiss-Professor für Kulturanthropologie an der Universität Basel, wurde in den USA einer der renommierten National Jewish Book Awards 2016 zugesprochen. Picard erhielt die Auszeichnung für die Anthologie «Makers of Jewish Modernity», die von ihm initiiert und mit herausgegeben wurde. Die Sammlung präsentiert mehr als 40 Porträts führender jüdischer Denker, Künstler, Wissenschaftler und anderer Persönlichkeiten aus den letzten 100 Jahren, von denen sich jeder auf seine eigene Weise mit der der jüdischen Moderne auseinandergesetzt und sie geprägt hat. Zu den teils sehr bekannten, teils weniger bekannten Protagonisten zählen auch politische Persönlichkeiten wie Rosa Luxemburg und David Ben Gurion, es werden auch Philosophinnen, Kritiker und Sozialwissenschaftler in Essays porträtiert wie Walter Benjamin, Sigmund Freud, Hannah Arendt, Jacques Derrida und Judith Butler. Das Buch bietet zudem neue Einblicke in das Leben und die Werke von Schriftstellern und Künstlern wie Franz Kafka, Philip Roth, Mark Rothko oder den Filmemachern Joel und Ethan Coen. Geschrieben von führenden zeitgenössischen Wissenschaftlern aus aller Welt, bieten die Porträts eine pointierte Perspektive, welche die Vielfalt der jüdischen Erfahrungen und Gedanken hervorhebt. Das Buch wurde 2011 von Basel aus initiiert und am Fachbereich Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie koordiniert. Die knapp 700 Seiten umfassende Anthologie ist 2016 bei Princeton University Press erschienen und wurde jetzt mit dem National Jewish Book Award 2016 in der Kategorie «Anthologies and Collections» geehrt. Der Auszeichnung wird seit 1950 für herausragende Werke jüdischer Literatur verliehen. Die Preisverleihung findet Anfang März in New York statt.