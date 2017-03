Natan Sharansky bleibt ein weiteres Jahr an der Spitze

JEWISH AGENCY

1. März 2017

Im Juni geht seine zweite Vierjahresperiode als JA-Boss zuende.

Natan Sharansky, seit bald acht Jahren Vorsitzender der Jewish Agency (JA), hat dem Begehren der Exekutive der JA stattgegeben und wird ein weiteres Jahr an der Sitze der Organisation verbleiben, wenn im Juni seine zweite vierjährige Kadenz vollendet sein wird. Auch Premier Netanyahu hat dem forgesetzten Verbleib Sharanskys an der Spitze dieser unter anderem für die Einwanderung nach Israel und die Eingliederung der Immigranten zuständigen Organisation seine Unterstützung verliehen. Diese Entwicklung wurde am Dienstag an der Plenarsitzung des Wintertreffens des Board of Governors der JA in Tel Aviv verkündet. Sharansky selber meinte zum Entscheid: «Unsere Arbeit ist sehr wichtig und inspirierend; sie ist die beste Garantie für die Zukunft des jüdischen Volkes, Obwohl ich skeptisch war hinsichtlich des Wertes meines Verbleibens für ein weiteres Jahr, haben mich die Geschehnisse der letzten Monate von der Wichtigkeit meines Verbleibens überzeugt.» [JU]