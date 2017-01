Nat Hentoff verstorben

KULTUR

9. Januar 2017

Ausserordentlich vielseitig als Jazz-Kritiker, Journalist, Buchautor und Kämpfer für die Meinungsfreiheit, blieb Nat Hentoff zeitlebens ein unabhängiger und streitbarer Kopf. Am gestrigen Sonntag ist er im Alter von 91 Jahren in Manhattan aus dem Leben geschieden.

Nathan Irving Hentoff wurde 1925 in Boston als Sohn russisch-jüdischer Immigranten in das linksradikale Milieu des Arbeiterviertels Roxbury geboren. Laut der «New York Times» hat ihn der rebellische Geist dieser Umgebung geprägt. Agnostisch und ein Feind kultureller Konventionen, entdeckte Hentoff als junger Mann eine lebenslange Liebe zum Jazz und den meist schwarzen Musikern dieses damals noch weithin verpönten Genres. Linke Freunde stiess er derweil als vehementer Gegner der Abtreibung vor den Kopf.

Er besuchte Boston Latin, eine der ältesten Schulen in den USA. Anschliessend studierte Hentoff in seinem Geburtsort an der Northeastern University, wo er während der Kriegsjahre an der Uni-Zeitung als Journalist begann. Eine Recherche über Antisemitismus im Beirat der Universität wurde zum Skandal und führte zu der Schliessung des Blattes. Dennoch schloss Hentoff 1946 mit Bestnoten ab. Er wurde zunächst an einer Bostoner Radio-Station tätig, zog 1953 nach New York und platzierte rasch als Freelancer Artikel an wichtigen Publikationen wie «Esquire», «Harper’s», «Playboy» und der für ihren exzellenten Journalismus berühmten «New York Herald Tribune».

1958 fand Hentoff eine dauerhafte Heimat an der progressiven «Village Voice». Dort griff er neben Jazz eine breite Palette von gesellschaftspolitischen Themen auf. Er wurde für seinen Starrsinn und eine fast fanatische Haltung zu der in der US-Verfassung verankerten Meinungsfreiheit bekannt, die er auch auf Neo-Nazis oder das Apartheid-Regime in Südafrika angewandt sehen wollte. Daneben schrieb Hentoff lange für den «New Yorker» und die «Washington Post».

Landesweit als Jazz-Experte und Essayist bekannt, entdeckte Hentoff zudem bereits 1965 die Jugendliteratur als Betätigungsfeld. Dabei griff er Rassenspannungen, die Todesstrafe oder das Schulwesen als Themen auf. Am Sonntag ist diese einflussreiche Persönlichkeit der amerikanischen Kultur und Politik in Manhattan verstorben. [AM]