Nährboden für Terroristen?

BERN

24. November 2017

In der Schweiz leben laut Angaben der Geheimdienste mehrere al-Qaida-Mitglieder. Aufgrund des Quellenschutzes sei es jedoch für zuständige Behörden kaum möglich, Informationen über mutmassliche Terroristen an die Strafverfolger auszuhändigen. Gemäss des in Genf lebenden Terrorexperten Jean-Paul Rouiller war die Schweiz bis 2012 tatsächlich Basis für terroristische Vorhaben. Erst mit der Einführung des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen (IS-Gesetz) bestünden erstmals rechtliche Mittel, gegen mutmassliche Terroristen vorzugehen. Unter den von Rouiller explizit genannten «jihadistischen Kreisen» seien auch al-Qaida-Anhänger. Für sie sei es «eine einzigartige Chance», in der Schweiz zu leben. Im Gegenzug hätten sie die Schweiz von Attentaten verschont, solange ihre Anwesenheit geduldet war. Lange Zeit sei diese Politik weder angezweifelt worden, noch fand eine ernsthafte Aufarbeitung statt. Entsprechend bleiben bis heute Fragen offen, wer eigentlich die Verantwortung für diese Art der «Politik» zu tragen hat. Ein geheimes Protokoll des amerikanischen Aussendepartements zeigt auf, dass die USA bereits 2006 al-Qaida-Mitglieder in der Schweiz vermuteten und sich mit einer entsprechenden Aufforderung zur stärkeren Zusammenarbeit an Bern wendeten. Bis heute habe sich laut diversen Stimmen aus Sicherheitskreisen nicht viel verändert.