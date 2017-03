Nachkommen von Holocaustüberlebenden dürfen Staatsbürger werden

ATHEN

22. März 2017

Griechisches Parlament genehmigt entsprechenden Gesetzeszusatz.

Griechische Abgeordnete haben einen parlamentarischen Gesetzeszusatz genehmigt, der Nachkommen von Holocaustüberlebenden gestatten wird, sich um die Staatsbürgerschaft des Landes zu bewerben. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP hat David Saltiel, Präsident der Zentralorganisation der jüdischen Gemeinden von Griechenland, diese Gesetzesanpassung gelobt. «Das ist ein moralischer Sieg und ein weiterer Schritt in Richtung auf Anerkennung der Geschichte des Holocausts und der griechischen Juden», sagte Saltiel. Bereits im September 2011 hatte die griechische Regierung den Zusatz zu einem neuen Gesetz für ausländische Einwohner genehmigt, der automatisch die griechische Staatsbürgerschaft für Juden wieder herstellte, die vor 1945 geboren worden waren. Die Zahl der griechischen Juden, auf die das Gesetz zutraf, belief sich auf rund 300. Der allerneueste Zusatz betrifft ihre Nachkommen, von denen die meisten in Israel leben. Die neo-nazistische Partei «Goldene Morgenröte», die viertgrösste Partei im Athener Parlament, stimmte gegen die Gesetzesvorlage. – Vor dem Holocaust lebten in der griechischen Stadt Saloniki über 50000 Juden. Rund 80 Prozent von ihnen wurden von den Nazis oder ihren Mitläufern umgebracht. Heute leben weniger als 5000 Juden in Griechenland. [TA]