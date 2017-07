Nach Terror-Dreifachmord werden Rufe nach Todesstrafe laut

ISRAEL

24. Juli 2017

Einige israelische Minister fordern die Kapitalstrafe.

Einige dem politischen Sicherheitskabinett angehörende israelische Minister verlangen, dass gegen den 19jährigen Terroristen, der am Freitagabend in der Westbanksiedlung Halamish drei Angehörige der Famiie Salomon mit dem Messer erstochen hatte, die Todesstrafe ausgesprochen wird. Laut Gesetz können Militärgerichte jemanden zum Tode verurteilen, doch wurde von dieser Option seit 1962 nie mehr Gebrauch gemacht, als der Nazi Adolf Eichmann gehängt wurde, nachdem er des Genozids und der Verbrechen gegen die Menschheit für schuldig befunden worden war. Die in Halamish ermordeten Israeli sind Yosef Salomon (70), seine Kinder Chaya (46), und der Sohn Elad (36), der mit dem Freitagabendessen die Geburt seines fünften Kindes feiern wollte. Dem Terroristen gelang es auch Yosefs Gattin Tova schwer zu verletzen. Elads Frau gelang es, sich mit ihren fünf Kindern in der Wohnung zu verstecken, und so deren Leben und ihr eigenes zu retten. Ein in der Nachbarschaft lebender IDF-Soldat hörte den Lärm bei den Salomons und konnte den Terroristen handlungsunfähig schiessen. Makabres Detail: Der Messerstecher betrat die Wohnung nicht einfach, sondern klopfte an der (unverschlossenen) Türe und wartete bis ihm geöffnet wurde. Manieren muss man haben... Auf Twitter meinte Justizministerin Ayelet Shaked: «Mörder von Kindern und Familien verdienen die Todesstrafe.» Ähnlich äusserte sich Israel Katz, Minister für Transportwesen und Geheimdienste. Premierminister Binyamin Netanyahu beschränkte sich bis jetzt als Letztverantwortlicher darauf, zuzusichern, dass das Haus des Terroristen «so bald als möglich» in die Luft gesprengt werden soll. [TA]