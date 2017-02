Nach Singapur und Australien

REISEFREUDIGER NETANYAHU

20. Februar 2017

Australischer Botschafter spricht von «immens bedeutungsvoller und historischer Visite».

Kaum konnte der israelische Premierminister Binyamin Netanyahu am Freitag nach seiner Rückkehr von seinem Blitzbesuch bei US-Präsident Trump in Washington den Koffer auspacken, gings am Sonntag schon wieder auf Reisen. Dieses Mal stehen Besuche in Singapur und Australien auf dem Programm. Beiden Staaten hat ein amtierender israelischer Regierungschef noch nie einen Besuch abgestattet. Nachdem der Premierminister 2014 und 2016 bereits Besuche «down under» annulliert hatte, wäre eine weitere Streichung in Canberra zu Recht als Beleidigung aufgefasst worden, nicht zuletzt auch wegen der engen Freundschaft, die die geografisch so weit voneinander entfernten Staaten seit jeher verbindet. Dave Sharma, der australische Botschafter in Israel, sprach gegenüber der «Jerusalem Post» denn auch von einer «massiv bedeutsamen, historischen Visite» Netanyahus in seinem Land. In Singapur wird Netanyahu den Präsidenten und Premierminister dieses Staats besuchen und auch der lokalen Synagoge seine Aufwartung machen. Das Handelsvolumen zwischen Israel und Singapur beläuft sich auf rund 1,35 Milliarden Dollar, und die akademischen, kulturellen und militärischen Beziehungen sind beachtlich. Singapur gilt als einer der wichtigsten Waffenmärkte für Israel. Während seines fünftägigen Aufenthalts in Australien wird Netanyahu den Gouverneur des Landes sowie dessen Premierminister treffen und auch den Oppositionsführer und jüdische Persönlichkeiten nicht auslassen. In den politischen Gesprächen stehen Friedens- und Sicherheitsthemen auf der Traktandenliste, der Kampf gegen den «Islamischen Staat» (IS) und die Zukunft Syriens. Das Handelsvolumen zwischen Israel und Australien beläuft sich auf rund 1,1 Milliarden Dollar, wobei Israel letztes Jahr Güter und Dienstleistungen im Wert von rund 700 Millionen Dollar nach Australien exportiert hat. [TA]