Nach Sieg gegen Nadal kam Aus für Israel-Kanadier

MONTREAL

15. August 2017

Denis Shapovalov (18), verlor Halbfinal im Rogers Cup.



Der in Israel geborene, kanadische Teenager Denis Shapovalov, (18), der am letzten Donnerstagabend den topgesetzten Rafael Nadal im Rogers Cup in Montreal mit 3:6, 6:4, 7:6 sensationell besiegte, gewann anschliessend gegen den Franzosen Adrian Mannarino und sicherte sich damit einen Platz im Halbfinal gegen den viertgesetzten Deutschen Alexander Zverev. Dort war aber Shapovalovs Höhenflug zu Ende, hatte er gegen den nachmaligen Federer-Bezwinger doch kaum eine Chance. – Shapovalov, Sohn von aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel eingewanderten Eltern, ist der zweitjüngste Spieler, der Nadal je besiegt hatte, seit der Spanier 2001 ins Lager der Berufsspieler wechselte. Er wurde der jüngste Spieler, seit 1974 der Schwede Björn Borg das Viertelsfinal des Turniers von Montral erreichte, und stieg in der Klassierung vom 143. auf den 66. Platz. – Der Argentinier Diego Schwartzman (36), der am besten klassierte jüdische Tennisspieler, verlor am letzten Freitag im Viertelsfinal gegen den Holländer Robin Haase (52). [TA]