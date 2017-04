Nach Leipzig

YFAAT WEISS

Valerie Wendenburg, 21. April 2017

Raphael Gross wurde im November nach Berlin zur Stiftung Deutsches Historisches Museum als deren Präsident berufen wurde. Damit nimmt er nach nur zwei Jahren Direktorentätigkeit Abschied vom Simon-Dubnow-Institut in Leipzig, seine Nachfolge wird Yfaat Weiss antreten. Gross hat eine Umstrukturierung des Instituts und damit eine effektivere Gliederung der Arbeitsbereiche vorangetrieben. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange sagt: «Wir bedauern den Weggang von Professor Gross ausserordentlich. Gleichzeitig schätzen wir uns ausgesprochen glücklich, dass wir die international renommierte Wissenschaftlerin Frau Professor Yfaat Weiss als neue Direktorin gewinnen konnten. Sie wird das Dubnow-Institut mit seiner gesamteuropäischen Perspektive auf jüdische Geschichte und Kultur weiter festigen und neue Im-pulse geben. Zudem wird sie durch ihren Verbleib an der Hebräischen Universität Jerusalem die Vernetzungsdichte der Einrichtung international wie auch in der deutschen Forschungslandschaft stärken.» Neben ihrer Tätigkeit in Lehre und Forschung hat sich Weiss im Bereich der Wissenschaftsorganisation in-tensiv der Betreuung junger Forscher gewidmet. Sie gilt als führend unter den Wissenschaftlern ihres Fachs. Bevor Yfaat Weiss 2008 zur Professorin für Jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem berufen wurde und dort seit 2010 dem Franz-Rosenzweig-Minerva-Forschungszentrum für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte sowie der School of History vorstand, begründete und leitete sie von 2001 bis 2008 das Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society an der Universität Haifa.