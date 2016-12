Nach jahrelangen Debatten Verschwesterung mit Nablus

BOULDER

26. Dezember 2016

Die palästinensische Stadt hat bereits elf andere Schwesterstädte.

Nach dreijährigen, teils hitzigen Debatten hat sich der Stadtrat von Boulder im US-Staat Colorado letzte Woche mit 7:2 Stimmen für eine Verschwesterung mit der Westbankstadt Nablus entschieden, die nach Leseart des Stadtrats in «Palästina» liegt. Vor drei Jahren hate der Rat sich in einer Entscheidung gegen das Eingehen einer formellen Beziehung mit Nablus entschieden, die in gewissen Teilen der israelischen Bevölkerung als die «Hauptstadt des Terrors» gilt. Damit verfügt Boulder über acht Schwesterstädte, darunter Lhasa (Tibet) und Yateras (Kuba). Nablus seinerseits nun mit elf Städten verschwester, unter anderem mit dem israelisch-arabischen Nazareth. Der Rat für Beziehungen der jüdischen Gemeinde von Colorado (JCRC) gab sich «zutiefst enttäuscht» angesichts des am 13. Dezember gefassten Beschlusses von Boulder. ½An sich ist zwar nichts einzuwenden gegen die Schaffung einer Beziehung mit irgendeiner Stadt irgendwo auf der Welt, kann die Tatsache nicht ignoriert werden, dass Nablus untrennbar verknüpft ist mit anti-israelischem Aktivismus», sagte der JCRC. Es sei daher passend, dass die Zustimmung des Stadtrates von Boulder mit einer Versicherung versehen worden sei, das sowohl Antisemitismus als auch Islamophobie in Boulder nicht geduldet würden. Zu anderen US-Städten, die Verschwesterungen mit palästinensischen Städten unterhalten, gehören Gainsville, Florida; Mobile, Alabama; Sacramento, Kalifornien; Burlington, Vermont, und Muscatine, Iowa. Über 50 amerikanische Städte haben Schwesterstädte in Israel. [TA]