Nach dem Doppelanschlag

Ein Mann übergibt ein Kind dem Securitypersonal nach nach einer Terrorattacke im Parlamentsgebäude in Teheran

Die weitgehend von den Experten vertretene Meinung, wonach die radikal-islamistische Organisation «Islamischer Staat» (IS) sich in Syrien und Irak auf dem absteigenden Ast befindet, dürfte wohl den Tatsachen entsprechen. Sowohl in der de facto IS-Hauptstadt im syrischen Raqqa als auch im irakischen Mossul sind die Tage der militärischen IS-Präsenz wahrscheinlich gezählt. Nichts wäre aber verfehlter als die Organisation deswegen bereits abzuschreiben und ihre Gefährlichkeit zu verniedlichen. Das bewiesen brutal die jüngsten blutigen Anschläge in London und Manchester, vor allem aber der Doppelanschlag in Teheran vom Mittwoch, dem mindestens 12 Personen zum Opfer fielen und über 40 verletzt wurden. Laut der Iranischen Revolutionswache stecken hinter dem Attentat auf das Parlamentsgebäude in Teheran und auf das Khomeini-Mausoleum im Süden der Hauptstadt die Saudis. Bei der sich spätestens seit Ausbruch der Qatar-Krise noch verwirrender präsentierenden Lage in der arabischen Welt mag das grundsätzlich sogar zutreffen. Generell bekräftigt das erste terroristische Zuschlagen des IS in der Islamischen Republik überhaupt die weitere Existenz der nach wie vor mit unverminderter Härte tobenden Stellvertreterkriege in diversen Teilen der arabischen Welt. Sunniten und Schiiten bekämpfen sich bis aufs Blut, beziehungsweise lassen diese schmutzige Arbeit durch die ihnen loyal ergebenen Rebellentruppen erledigen. In Syrien wiederum sind die russischen Truppen immer dann zur Stelle, wenn es gilt, die Kräfte von Staatspräsident Bashar Assad gegen die verschiedensten Rebellentruppen zu unterstützen. Die Anschläge von Teheran sind vor allem aber dazu angetan, die Spannungen zwischen dem pragmatischen, wieder gewählten Staatspräsidenten Rohani und seinen erz-konservativen Rivalen zu erhöhen. Der in der ursprünglichen Gegend des von ihm selbsterrichteten Kalifat arg unter die Räder geratene IS droht mit weiteren Anschlägen in Europa und an anderen Orten der Welt. Auf Grund gemachter Erfahrungen wäre es zu empfehlen, diese Warnungen nicht auf leichte Schulter zu nehmen. [JU]