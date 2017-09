Nach Anschlag von Har Adar hofft er auf Netanyahus Unterstützung

LIEBERMAN WILL TODESSTRAFE

27. September 2017

Verteidigungsminister plant Demarche in Knesset

Im Anschluss an den Terroranschlag von Har Adar mit drei israelischen Toten will Verteidigungsminister Avigdor Lieberman seine Idee von der Einführung der Todesstrafe für Terroristen reaktivieren und eine entsprechende Gesetzesvorlag des Abgeordneten Robert Ilatov nach Ende der parlamentarischen Sommerferien vor die Knesset bringen. Bereits nach der Ermordung von drei Mitgliedern der Familie Solomon in der Westbanksiedlung Halamish hatte Premier Netanyahu durchblicken lassen, die Zeit sei reif für die Einführung der Todesstrafe, und jetzt h offt der Verteidigungsminister auf die offizielle Unterstützung seines Vorhabens durch den Regierungschef. Heute ist die Sachlage dergestalt, dass Terroristen wohl die Todesstrafe erhalten können, doch die Richter geben keine Erlaubnis für eine solche Urteilsfällung. Aus diesem Grund drängt Lieberman auf ein Gesetz in diesem Sinne. [TA]