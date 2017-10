Nach 75 Jahren das «Graphic Diary»

HINTERGRUND

4. Oktober 2017

Zum ersten Mal überhaupt erscheint das Tagebuch der Anne Frank als «Graphic Diary» und somit als Bildgeschichte. Als weltbekanntes zeitgenössisches Dokument ist das Tagebuch zum festen Bestandteil der Holocaust-Literatur geworden. Nun, 70 Jahre nach seiner erstmaligen Publikation, wird das Originalwerk durch eine grafisch dargestellte Version ergänzt. Die Adaption von Ari Folman und David Polonsky ist in Tel Aviv, Yafo und Basel, ergänzt durch ein internationales Team von Produzenten, Lektoren, Experten, Historikern und Redaktoren, entstanden. Die beeindruckende Fähigkeit der beiden Künstler, den Originaltext zu verstehen und text- faktenkohärent zu deuten, resultiert in einer Bildgeschichte, die das wahre innere Leben des Tagebuchs von Anne Frank zum Vorschein bringt. Das Buch wird vorerst weltweit in mehr als 50 Ländern veröffentlicht – 75 Jahre, nachdem Anne Frank damit begann, ihr Tagebuch zu schreiben, und 70 Jahre nach dessen erster Veröffentlichung. Der Initiant, der Anne-Frank-Fonds Basel, wurde 1963 von Otto Frank gegründet und als Universalerbe der Familien eingesetzt. Der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich. Sämtliche Einnahmen aus den Tagebüchern oder Lizenzen werden für Wohltätigkeit, edukative oder wissenschaftliche Projekte zur Vermittlung und Aufklärung verwendet. In diesem Kontext der Vermittlung der Geschichte hat der inzwischen verstorbene Cousin von Anne Frank und damalige Präsident des Anne-Frank-Fonds Basel, Buddy Elias, das Buch initiiert. Mit dem Graphic Diary ergänzt der Anne-Frank-Fonds die bestehende verbindliche Lesebuchausgabe und die Gesamtausgabe.

www.annefrank.ch