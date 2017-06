Mythen, Kritik und der Berner Prozess

PROTOKOLLE

Shai Holer , 9. Juni 2017

Erstmals veröffentlicht wurden die «Protokolle der Weisen von Zion» 1903 in der rechtsextremen St. Petersburger Zeitung «Znamja». In den Protokollen soll verdeutlicht werden, wie ein Zirkel angeblicher jüdischer Verschwörer die Weltherrschaft an sich zu reissen sucht. Redner sowie Zuhörer werden nicht namentlich genannt. Während der Titel, insbesondere der Begriff «Protokolle», durch die vermeintlich seriöse Konnotation Echtheit zu suggerieren beabsichtigt, versucht dies der Inhalt durch Aufgreifen von Mustern, wie sie angeblichen Verschwörern schon zuhauf angedichtet wurden. Um den Ursprung und den Verfasser ranken sich Mythen. Weder bei den Verfechtern noch den Kritikern der «Protokolle» herrscht Einigkeit. Um diese Mythen ein für allemal aus dem Weg zu räumen, fand in der ersten Hälfte der dreissiger Jahre der Berner Prozess statt. Die daraus hervorgegangene Darstellung der Entstehung der Protokolle wird mittlerweile von einigen Experten kritisiert.