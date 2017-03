Mutige Worte eines ehemaligen Mossad-Chefs

ISRAEL

23. März 2017

«Besetzung ist Israels die einzige Existenzbedrohung».

Die israelische Besetzung und der Konflikt mit den Palästinensern sei für Israel die einzige Existenzbedrohung. Das versicherte Tamir Pardo, ehemaliger Chef des Mossad-Geheimdienstes vor einer Konferenz des Akademischen College in Netanya. «Israel hat sich entschieden, nicht zu entscheiden in der Hoffnung, dass der Konflikt sich von selbst auflösen werde. Vielleicht werden die Araber verschwinden, vielleicht wird irgendein kosmisches Wunder geschehen.» Eines Tages würde Israel zum binationalen Staat werden, weil es sich als unmöglich erweisen werde, den gordischen Knoten zwischen den zwei Völkern zu lösen. «Das ist kein Weg, um Entscheidungen zu treffen», versicherte Pardo und fügte hinzu: «Israel hat eine Existenzbedrohung, eine tickende Zeitbombe. Wir ziehen es vor, unseren Kopf in den Sand zu stecken und die verschiedensten externen Bedrohungen zu kreieren.» Zwischen Mittelmeer und Jordanfluss würde eine fast identische Zahl von Juden und Muslime leben. Die nicht-jüdischen Einwohner von «Judäa und Samaria» würden unter Besetzung leben. «Das ist Israels Definition, nicht die meinige», betonte der ehemalige Mossad-Boss. Israel sei verantwortlich für die humanitäre Situation. «Es muss sich mit der demografischen Realität befassen und entscheiden, welche Art von Staat wir sein wollen.» Das Leben mit alternativen Fakten beinhalte eine Katastrophe für die zionistische Vision. «Der Schlüssel zur Rettung des Staates erfordert eine mutige Führung». [TA]