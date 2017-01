Muss Netanyahu seinen Abgang vorbereiten?

ISRAEL

Jacques Ungar, 13. Januar 2017

Die Vorwürfe gegen den israelischen Premier Binyamin Netanyahu verhärten sich – die Korruptionsuntersuchungen laufen, das Ende des Skandals ist offen.

Das Karussell der Spekulationen und der neuen Enthüllungen um die Polizeiverhöre wegen angeblicher oder tatsächlicher Korruption, denen der israelische Premierminister Binyamin Netanyahu sich bis jetzt unterziehen musste oder die noch auf ihn warten, dreht sich mit derart rasender Frequenz, dass für aussenstehende oder nicht interessengebundene Beobachter die Orientierung und Trennung zwischen Fakten und Legenden immer schwieriger wird.

Wunschdenken?

In israelischen Medien wird dieser Tage verschiedentlich darüber spekuliert, ob die Korruptionsuntersuchungen gegen Netanyahu zwingend seinen Rücktritt bedeuten würden. Möglicherweise verbirgt sich hinter solchen Fragen auch das Wunschdenken politischer Gegner des Regierungschefs, doch jüngste Enthüllungen lassen es als wahrscheinlich erscheinen, dass seine Lage weiterhin unangenehmer werden dürfte. So schrieben israelische Medien zu Beginn der Woche, dass Verdachtsmomente in der zentralen, Netanyahu mit betreffenden Korruptionsaffäre durch eine Tonbandaufnahme bekräftigt würden, die angebliche Kontakte zwischen dem Premier und dem Verleger Arnon Mozez von «Yediot Achronot» dokumentieren soll. Im Mittelpunkt der Affäre sollen Beweise für dessen Aktivitäten stehen, mit denen Netanyahu im Amt gehalten werden sollte. Im Gegenzug soll der Premier dem Medien-Tycoon «riesige finanzielle Gewinne» in Aussicht gestellt haben. Der Fall, um den es hier geht – man nennt ihn inzwischen «Fall 2000» –, ist bereits letzten Frühling Generalstaatsanwalt Avichai Mendelblit zur Kenntnis gebracht worden. Nach einigen Monaten gelangte er zum Schluss, dass die Affäre «ernst» sei. Es folgten bis jetzt zwei Verhöre des Premiers – die Sitzung vom Freitag letzter Woche dauerte fünf Stunden – und möglicherweise waren weitere Verhöre noch vor, oder dann unmittelbar nach Drucklegung dieser Ausgabe von tachles geplant.

Korruptionsvorwürfe

Inzwischen wird der Verdacht erhärtet, dass die Vorwürfe, der Premier habe von Freunden teure Zigarren und erlesenen Champagner für mehrere 100 000 Schekel entgegengenommen, den Verhörbeamten nur als Vorwand dienten, um Netanyahu in schwerwiegenderen Punkten auf den Zahn zu fühlen, deren Einzelheiten der Öffentlichkeit bisher noch vorenthalten werden. Pikant ist der Umstand, dass Mozez als der grösste Konkurrent des Casino-Milliardärs Sheldon Adelson gilt, der auch in Israels Medien investiert hat, vor allem in das seit neuneinhalb Jahren in Israel erscheinende Gratisblatt «Israel Hajom», das der Volksmund schon lange nur noch «Bibipaper» oder «Bibiton» (eine Kombination des Namens mit dem hebräischen Wort für Zeitung) nennt. Dem Vernehmen nach soll Netanyahu Mozez zugesichert haben, die Auflage das Gratisblattes zu begrenzen, während Mozez im Gegenzug dem Premier zugesagt haben soll, dessen bis jetzt negatives, oft bissig kritisches Image in der Berichterstattung von «Yediot Achronot» aufzupolieren. Letzte Woche ist Mozez, wie jetzt bekannt wurde, in der Korruptionssache ebenfalls verhört, unter gewissen Auflagen wieder freigelassen worden. Dass «Israel Hajom», wie dieser Tage offenkundig wurden, 2007 bis 2014 einen Verlust von 190 Millionen Dollar eingefahren haben soll, könnte die leicht abgekühlten Beziehungen zwischen dem Republikaner-Fan Adelson und Netanyahu erklären. Verständlich, hiesse die Zahl doch, dass das Gratisblatt mit Auflagen von rund 250 000 (an Wochentagen) bis 400 000 Exemplaren (am Freitag) mit jedem gedruckten Exemplar im Berichtszeitraum ein Defizit von einem Schekel geschrieben hat. Und das könnte auch einem noch so grosszügigen Casino-Milliardär, wie Adelson einer ist, auf die Dauer gegen Gefühl und Geschäftssinn gehen.

Ein Interessenkonflikt

Hier offenbaren die Hintergründe Einblicke in einen Verlags-Konkurrenzkampf, der praktisch so alt ist wie der Staat Israel selber und dessen Wichtigkeit auch, mit Verlaub gesagt, die Bedeutung eines Netanyahu in dieser Szenerie klar übersteigt. Die 1939 gegründete Zeitung «Yediot Achronot» (Familie Mozez) war über Jahrzehnte hinweg die dominierende, alles beherrschende Zeitung des Zentrums in Israel. Das änderte sich im Wesentlichen erst Anfang der 2000er-Jahre mit dem Eindringen des Ausländers Sheldon Adelson auf den einst lukrativen, heute aber hart umkämpften israelischen Markt. Mit Adelson im Rücken wollte der sich offensichtlich in einem Machtrausch wähnende Netanyahu die Gesetze und Gepflogenheiten der Trennung zwischen Medien und Politik relativieren und neu schreiben und sich dabei, bildlich gesprochen, die Position eines nationalen Chefredaktors sichern. Nicht von ungefähr kam es, dass der heutige Verteidigungsminister Avigdor Lieberman «Israel Hajom» einst mit der sowjetischen «Pravda» verglich, während es Bildungsminister Naftali Bennett verächtlich als das «Sprachrohr eines einzigen Mannes» bezeichnete. Diese Woche meldete sich auch Oppositionschef Itzhak Herzog zu Wort und forderte Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit kategorisch auf, dem Premierminister wegen eines Interessenkonflikts das Portefeuille des Kommunikationsministers wegzunehmen, das er besitzt, ebenso wie notabene das Aussenministerium. Sollte Mandelblit dem Ersuchen nicht nachkommen, droht Herzog mit dem Gang zum Obersten Gerichtshof.

Was seinen Einfluss auf die Medien des Landes betrifft, schien Netanyahu in den letzten Jahrzehnten wesentlich von seinem politischen Credo, Israel sei die «einzige wirkliche Demokratie im Nahen Osten», abgerückt zu sein. Vielmehr scheint er sich nicht zu schade zu sein, die Macht der Medien zu seinen Gunsten einzusetzen und mit ihr zu herumzumanipulieren. Laut seinen eigenen Worten ist er sinngemäss der Ansicht, dass Politiker, die nicht zu seinen Lakaien und Speichelleckern zählen, automatisch der «Noni-Bande», also Mozez, angehören. Auf dieser langen Liste finden sich Namen wie Tzippi Livni, Itzhak Herzog, Yair Lapid, Naftali Bennett, aber auch Justizministerin Ayelet Shaked, Ex-Verteidigungsminister Moshe Ya’alon, dessen Nachfolger Avigdor Lieberman und sogar Finanzminister Moshe Kahlon. Alle seien «Nonisten», stellte «Haaretz» fest.

Persönliche Profite

Die sich nun logischerweise aufdrängenden Fragen betreffen hauptsächlich die Tatsache, dass der Adelson-Intimus Netanyahu mit Arnon Mozez, dessen grösstem Konkurrenten in Israel, hinter den Kulissen ein möglicherweise nicht ganz sauberes, inhaltlich an einen Kuhhandel erinnerndes «Päckchen» schnüren wollte oder immer noch will, während man vordergründig aus taktischen Überlegungen jahrelang weiterhin bittere Feinde mimte. Dass Adelson sich wohl auch von Netan-yahu nicht freiwillig übers Ohr hauen lassen möchte, könnten seine Treffen mit den zwei Bibi-Erzrivalen Naftali Bennett und Yair Lapid (Zukunftspartei) andeuten, die er laut Presseberichten bei einem seiner kürzlichen Aufenthalte in Israel abgehalten hat. Wahrscheinlich denkt Adelson bereits recht intensiv daran, wie sich sein Besitzstand im israelischen Medienmarkt und sein politischer Einfluss in Jerusalem auch im Falle eines tiefergreifenden Disputs mit seinem bisherigen Günstling Netanyahu sichern liesse.

Wie rasch sich die Perspektiven im schnelllebigen Israel doch ändern können. Noch während der Kampagne für die letzten Knessetwahlen warf Netanyahu Mozez persönlich vor, eine «systematische Schmierenkampagne» gegen ihn selber orchestriert zu haben, um die israelische Regierung im Interesse «offensichtlicher Geschäftsinteressen und persönlicher Profite» auszuwechseln. Was genau die Enthüllungen aus dem Dreieck Netanyahu-Adelson-Mozez noch bringen und was die Staatsanwälte daraus machen werden, ist noch nicht klar. Eines scheint sich aber herauszukristallisieren: «Nicht nur Politiker, sondern vielleicht auch ein alteingesessenes Medienprodukt, auf das man sich jahrzehntelang verlassen hatte, es möge als Wachhund die Führung in Schach halten, war möglicherweise selber bereit, sich zu verkaufen und mit einem machthungrigen Premier zusammenzuspannen», wie «Haaretz» es formulierte. Sollte das geflügelte Wort vom Rauch, den es ohne Feuer nicht geben kann, auch nur teilweise stimmen, dürften oder müssten in Israel über kurz oder lang Köpfe rollen und Institutionen zittern (vgl. S. 7). 