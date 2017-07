Muss die Noam aus der ICZ?

ZÜRICH

Anna Rieder, 14. Juli 2017

Die jüdische Sekundarschule der Noam in Zürich muss sich wohl nach einem neuen Schulgebäude umsehen – liegt eine Fehlplanung des umgebauten Gemeindehauses der Israelitische Cultusgemeinde Zürich vor?



Nicht nur die Jüdische Mädchenschule Zürich ist auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten (vgl. tachles 27/17) – auch die jüdische Sekundarschule Noam könnte ein ähnliches Schicksal zu ereilen.

Noam, eine innovative modern-orthodoxe jüdische Sekundarschule im Zentrum von Zürich, hat 1980 als Primarschule gestartet und hat vor einigen Jahren die Erweiterung zur Sekundarschule gewagt. Räumlich sind die beiden Schulen getrennt. Die Primarschule residiert im privatfinanzierten Haus an der Grütlistrasse, während die Sekundarschule seit Beginn im Gemeindehaus der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) eingemietet ist. Mit rund 180 Kindern und 40 Lehrkräften hat die Schule insgesamt eine überschaubare Grösse. Das Angebot der Schule umfasst den gesamten Bereich der Bildungs- und Betreuungsangebote für Schüler bis zur Oberstufe.

Die Sekundarschule verfügt über grosszügige, hell und modern ausgestattete Räumlichkeiten im Gemeindehaus der ICZ. Dies könnte bald ein Ende haben, wie der Recherchen von tachles zeigen. Der Grund: Platzmangel. Die ICZ benötigt die Räumlichkeiten für eigene Zwecke. Dies erstaunt, zumal das Gemeindezentrum der ICZ erst in den Jahren 2010/2011 für 21 Millionen Franken umgebaut wurde (vgl. tachles-Sonderbeilage im September 2010). Eine effektive Bedürfnisabklärung für die Zukunft gab es anscheinend nicht.

Noch keine Kündigung

Shella Kertész, Präsidentin der ICZ, erklärt auf Nachfrage, dass viel mehr Kinder als erwartet Plätze im gemeindeeigenen Kindergarten benötigen. Infolgedessen braucht die Gemeinde mehr Raum für den Kindergarten. Es gelte hier, die vorgegebenen Auflagen des Staates einzuhalten, was zur Konsequenz habe, dass es nicht mehr genügend Raum für die Sekundarschule im Gebäude gäbe. Laut dem Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich beträgt die Klassengrösse auf der Kindergartenstufe in der Regel maximal 21 Schülerinnen und Schüler. Dies sei nicht nur eine missliche Lage für die Kinder der Noam-Sekundarschule, sondern natürlich auch für die Gemeinde. Zudem werden die Kindergartenkinder alle auf die Noam-Schule gehen wollen. «Es ist wichtig, hier eine sachliche und wenig emotionale Diskussion zu führen, um eine gemeinsame Lösung zu finden», so Kertész. Der mit der Schule bestehende Mietvertrag sei noch nicht gekündigt worden. Es hätten jedoch bereits Gespräche stattgefunden, in denen seitens der Gemeinde auf die Möglichkeit einer Eigenbedarfskündigng zum Ende des Schuljahrs 2017/18 hingewiesen wurde. Die Situation sei «schwierig» sagt Kertész, «aber ich hoffe auf ein glückliches Ende für alle Kinder».

Der Vorstand der Noam ist zuversichtlich, dass eine Lösung für die Sekundarstufe gefunden werde, wie Thomas Wyler gegenüber tachles sagt. Die Möglichkeit einer Eigenbedarfskündigung sei früh mitgeteilt worden, und der Vorstand habe sie schnell an die Lehrer und Eltern kommuniziert. Es sei aber noch zu früh, sich über die nächsten Schritte zu unterhalten. Zunächst werde der Vorstand sich intern mit der noch neuen Sachlage befassen. Abgegklärt werden muss dann wohl auch, ob es gegebenenfalls auch Platz für die Sekundarschule in der Noam-Schule an der Grütlistrasse gibt – was aber vermutlich nicht der Fall ist.

Stimmen aus dem Lehrerkollegium und von ICZ-Mitgliedern werden nun laut. So hat Nadia Kremer in einem Schreiben an tachles betont, dass sie dieses Jahr gespürt haben, «dass die Sekundarschule Noam nicht willkommen» sei. Am 11. Juli erfuhr sie, dass «im Schuljahr 2018/19 die Noam-Sekundarschule ohne Warnung und ohne Alternative aus der ICZ rausgeworfen wird.» Ihrer Meinung nach könnte das das Ende der erfolgreichen Sekundarschule Noam bedeuten. Die Noam-Lehrererin Nadia Kremer schreibt: «Ich bin stark engagiert für die jüdische Jugend in Zürich - sei es in der Synagogenkommission, sei es in der Sekundarschule Noam. Aber heute schäme ich mich für das Verhalten, welches die ICZ gegenüber ihrer Jugend an den Tag legt.»

Eine Fehlkonzeption?

Schon wenige Jahre nach dem Bezug der Schule werden die Räumlichkeiten zu eng für die Sekundarstufe – hierdurch entsteht ein Schaden für die Schüler. Man kann sich fragen, ob es beim Umbau keine Bedürfnisabklärung hinsichtlich der Zahl der Kindergartenkinder und Schüler gab. Wie tachles-Recherchen ergaben, planen Architekten entsprechend den Vorgaben der Auftraggeber. In der Regel wird ein sogenanntes «Raumbuch» erstellt, bei dem Personal und Klassen sowie demografische Aspekte eingeplant werden. Danach wird die Planung freigegeben. Mit Blick auf die Zukunft wird in der Regel auch eher grosszügiger geplant. Zahlen von Schulbehörden werden mit einbezogen. Das Bundesamt für Statistik in Neuenburg hätte zudem auch Angaban über die Entwicklung von Schülerzahlen liefern können. Eine umfassende Abklärung hinsichtlich der Bedürfnisse der Gemeinde scheint nicht stattgefunden zu haben. «Das Gemeindehaus war ursprünglich nur für den Kindergarten vorgesehen und nicht für die Schule. Der Schule wurden erst später Räume angeboten», so Kertész. Diese seien der Noam zu einem stark subventionierten Mietpreis angeboten worden. Ein Gemeinschaftsraum wurde zusätzlich sogar ohne eine Erhöhung des Mietpreises zur Verfügung gestellt. «Die Gemeinde war und ist immer an einer guten Zusammenarbeit interessiert gewesen», so Kertész.

Bleibt die Frage, ob Noam die Gemeinde durch die Finanzierung ihres eigenen Schulhauses an der Gürtlistrasse und die bis Ende 2017 fertiggestellte eigene Turnhalle, die unterhalb des Schulhauses Gabler im Enge-Quartier gebaut wird, finanziell entlastet. Im Dezember wird die neue Turnhalle der Noam Schule eröffnet, die die Schule privatfinanziert in Kooperation mit der Stadt Zürich baut (tachles berichtete). Diese wird auch von der Stadt genutzt werden können. Für die jüdischen Gemeinden in der Region Zürich hat Noam mit der Primar- und der Sekundarschule eine zentrale Bedeutung. Eine langfristige Sicherung des Schulbetriebes ist deshalb wichtig. Entsteht durch die finanzielle Entlastung der Gemeinde eventuell auch eine moralische Verpflichtung, sich für den Erhalt der Sekundarstufe im Gemeindehaus einzusetzen? Fest steht, dass zu Ende des aktuellen Schuljahres die Kinder und Eltern der Noam-Sekundarstufe diesmal mit schwerem Gepäck in die Sommerferien gehen werden. 