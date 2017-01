Muss Binyamin Netanyahu zurücktreten?

ISRAEL

4. Januar 2017

Nach dem ersten Verhör des Premiers brodelt es in Israels Gerüchteküche. Das zweite Verhör folgt vielleicht schon am Freitag.

Wie nicht anders zu erwarten war, reagierte Regierungschef Netanyahu nach dem ersten polizeilichen Verhör vom Montagabend mit der ihm eigenen Leichtfertigkeit. Auf Facebook veröffentlichte er stolz eine Liste mit allen Verdachtsmomenten, die Avichai Mandelblit, Rechtsberater der Regierung als nichtig definiert hatte, während er jenen Punkt, den Mandelblit nicht in diese Liste aufgenommen hatte, weil an ihm möglicherweise doch noch «Fleisch» zu seinen Ungunsten dran sein könnte, selber auch grosszügig ignorierte. Wahrscheinlich schon am Freitagmorgen wird es mindestens noch ein Verhör mit Netanyahu geben, doch kann eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen werden. Am Dienstagabend meinte Jacob Weinroth, einer von Netanyahus Anwälte, sein Klient könne, was den weiteren Gang der Dinge betreffe, «sehr ruhig sein». – Besonders intensiv befassten sich die israelischen Medienschaffenden mit der sich anbahnenden Untersuchung gegen eine amtierenden israelischen Regierungschef (Justizministerin Ayelet Shaked befürwortet die Verabschiedung eines Gesetzes, das solche Untersuchungen gegen einen amtierenden Premierminister künftig verbieten würde.). Unter dem Titel «Netanyahus Teufel liegt im Detail» schreibt etwa Chemi Shalev unter anderem: «Vergessen Sie Donald Trump, Vladimir Putin, die globale Klimaerwärmung oder den Dritten Weltkrieg. Die Geschichte des Tages, der Woche, des Monats und vielleicht des Jahres in Israel ist die strafrechtliche Untersuchung von Premier Netanyahu, die am Montag begann. Nach Monaten der Vorbereitung, Überlegungen, und was Kritiker als ungerechtfertigte Verzögerung beschreiben, hat General-Staatsanwalt Avichai Mandelblit schliesslich Polizeidetektiven grünes Licht für ein Verhör Netanyahus erteilt. Die Medien, die bis jetzt die vollen Details der Verdächtigungen gegen den Premierminister noch nicht aufgedeckt haben, kaut auf dem Wenigen. Soweit wir wissen untersucht die Polizei zwei separate Fälle. Details des ersten Falls sind schon bekannt: Sie beinhalten Beschuldigungen gegen Netanyahu, unangebrachte und illegale Geschenke von in- und ausländischen Geschäftsleuten akzeptiert zu haben; Ronald Lauder solle einer von ihnen sein. Der zweite, grösstenteils geheim gebliebene Fall wird als die «Bombe» oder das «Erdbeben» und andere Attribute dieser Art umschrieben. Dem Vernehmen nach beinhaltet er Kontakte zwischen Netanyahu und einer bekannten Figur aus der israelischen Geschäftswelt, die ein spezifisches kommerzielles Interesse hatte, Netanyahus Goodwill zu pflegen. Auch nach der formellen Ankündigung des General-Staatsanwalts vom Montagnacht bleiben die Details allerdings weitgehend unbekannt. Einige von Netanyahus Rivalen sagen bereits dessen unmittelbar bevorstehenden Abschied von der Politik voraus, doch die Feierlichkeiten sind, wie Netanyahu selber gewarnt hat, sind verfrüht. Netanyahu sollte wissen, wovon er spricht: Im Laufe der Jahre hat der Premierminister zahllose politische Untersuchungen überlebt, von denen keine zu einer karrieregefährdenden Anklage führte (...) Die ultimative Ironie, wenn nicht gar Grausamkeit, ist, dass dieses Missgeschick just in dem Moment auf Netanyahu gefallen ist, als er dabei war, seine lebenslange Fantasie, als Regierungschef parallel zu einem republikanischen Präsidenten wie Donald Trump zu dienen. Nicht nur hat Netanyahu mehr als irgendein anderer ausländischer Staatsmann auf die Äste hinausgewagt mit seinem Lob für Trump, wobei er den Kontrast zwischen dem scheidenden und dem neuen Präsidenten nicht klar genug akzentuieren konnte, sondern er hat sich auch gesonnt in wahren oder falschen Berichten, dass er einer der wenigen ausländischen Führer sein könnte, der am 20. Januar zur Amtseinsetzung des US-Präsidenten eingeladen werden würde. Was aber zu einem Moment des glänzenden Ruhms für ihn hätte werden können, wird nun getrübt sein durch den langen Schatten seiner polizeilichen Untersuchung: Von jetzt an wird alles, was Netanyahu tut, durch den Filter geprüft, ob es ihm schadet oder hilft, das Rampenlicht der Öffentlichkeit von seinen juristischen Problemen weg zu dirigieren. Im Gegensatz zum designierten Präsidenten hat Netanyahu is jetzt die Position noch nicht erreicht, in der er jemanden auf der New Yorker 5th Avenue erschiessen und immer noch populär bleiben kann.» [JU]