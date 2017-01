Muslimischer Bürgermeister gegen Toleranz für Hassverbrechen

LONDON

26. Januar 2017

Aufruf folgt auf eine Reihe antisemitischer Zwischenfälle.

Sadiq Khan, der muslimische Bürgermeister von London, rief zu «Null Toleranz» für Hassverbrechen im Anschluss an eine Serie antisemitischer Zwischenfälle in der britischen Hauptstadt auf. Er kam am Montagabend mit Überlebenden von Genoziden zusammen, einschliesslich des Holocausts. Das geschah im Rahmen eines Programms der Stadt rund um den Internationalen Holocaust-Gedenktag vom 27. Januar. «Ich ersuche alle Londoner, jede Form von Hassverbrechen, auch die trivialsten, zu melden», erklärte Khan gegenüber der Zeitung «Guardian». «Ein Ziegelstein mit einem aufgezeichneten Hakenkreuz, der durch das Fenster eines jüdischen Heims geschleudert wird, ist keine triviale Sache und muss behandelt werden.» Zu den Zwischenfällen der letzten Tage zählt dieser Hakenkreuz-Ziegelstein, der am letzten Samstag durch das Fenster in ein jüdisches Heim in Edgware geworfen wurde. Kurz vorher wurde eine klar als Juden identifizierbare Menschen im gleichen Quartier mit Eiern beworfen, als sie sich auf dem Heimweg von einem Schabbatessen befanden. Dann wurden auf einem Haus in Barnet Hakenkreuze entdeckt, ein Mistkübel der Stadt wurde mit antijüdischen Motiven verunziert, und ein Plakat für den Film «Daniel» wurde mit Graffiti verunstaltet. Der Film handelt vom Zwist zwischen dem Holocaustleugner David Irving und der Wissenschafterin Deborah Lipstadt, die den Prozess letztlich gewann. Mit den Zwischenfällen wollte man der jüdischen Gemeinde Furcht einjagen, wie die freiwillige Sicherheitsgruppe «Shomrim» gegenüber dem «Jewish Chronicle» sagten. Die Londoner Polizei untersucht die Zwischenfälle den Medien zufolge als Hassverbrechen. [TA]