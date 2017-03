Muslimische Mutter eines Soldaten boykottiert Gedenkfeier

TOULOUSE

22. März 2017

Sie verlangte eine gesonderte Zeremonie für ihren Sohn.

Latifa Ibn Ziaten, die Mutter eines französisch-muslimischen Soldaten, der vom gleichen Jihadisten ermordet worden ist, der an einer jüdischen Schule von Toulouse vier Personen getötet hatte, blieb einer Gedenkzeremonie für alle Opfer an der Schule fern, weil sie auf einem separaten Erinnerungsgottesdienst für ihren Sohn bestanden hatte. Die Frau, die zusammen mit französischen Juden gegen den Radikalismus aktiv gewesen ist, erklärte gegenüber einer Nachrichtenagentur, sie sei der offiziellen Gedenkzeremonie für die sieben, 2012 von Mohammed Merah ermordeten Opfer ferngeblieben, weil für ihren Sohn und zwei andere Soldaten keine gesonderte Militärzeremonie am fünften Jahrestag des Verbrechens organisiert worden sei. Merah hatte am 19. März 2012 an der Schule «Otzar Hatorah» einen Rabbiner und zwei seiner Söhne getötet, sowie ein anderes Kind. Zuvor hatte der Terrorist an 11. März eine Person unweit von Toulouse und am 15. März zwei andere französisch-muslimische Soldaten getötet. Die Polizei tötete Merah in einer Schiesserei am 22. März. – An der Gedenkzeremonie nahmen Jean-Luc Moudenc, der Bürgermeister von Toulouse, und Innenminister Bruno Le Roux teil. Pinchas Goldschmidt, Oberrabbiner von Moskau und Präsident der europäischen Rabbinerkonferenz bezeichnete den Anschlag von Toulouse als den Beginn einer «neuen Welle von Terrorismus», die darauf abziele, Europa und seine Juden einzuschüchtern. [TA]