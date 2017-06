Muslim-Bruderschaft weist saudische Terror-Vorwürfe zurück.

QATAR-KRISE

8. Juni 2017

Bewegung fordert Riyadh auf, Unterstützung für Ägyptens Präsident al-Sissi einzustellen.

In einer ersten Reaktion auf die Qatar-Krise wies die Muslim-Bruderschaft am Mittwoch die, wie sie sagt, «falschen Terror-Beschuldigungen» Saudi-Arabiens zurück. In einer Berlautbarung auf seiner Website rief die weltweit älteste islamistische Bewegung das Wüstenkönigreich auf, die Untzerstützung für den ägyptischen Präsidenten Abdel-Fatteh al-Sissi einzustellen und nicht auf die «korrupten und unterdrückerischen» Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu hören. Zusammen mit Saudi-Arabien, Ägypten und anderen arabischen Staaten hatten die VAE die Beziehungen zu Qatar am Montag abgebrochen, teilweise wegen der angeblichen Unterstützung Qatars für islamistische Organisationen wie die Bruderschaft. Um die Beziehungen zu den Araberstaaten wieder herzustellen, müsse Qatar nach Angaben den saudischen Aussenministers el-Jubeir einige Schritte einleiten, darunter die Beendigung der Unterstützung für die Hamas und die Muslimische Bruderschaft. Diese Organisation, die ihre Aktivitäten 1928 in Ägypten aufgenommen hatte, musste diverse Spaltungen in Kauf nehmen, seit sie die Machtbasis in ihrem Ursprungsland verloren hat. [TA]