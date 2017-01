Musik und Applaus im Gleichtakt

BASEL

Leoni Vögelin und Valerie Wendenburg, 27. Januar 2017

Das Mizmorim-Festival in Basel etabliert sich immer mehr – die dritte Ausgabe unter dem Motto «Go East» kann erneut als Erfolg gewertet werden



Trotz der eisigen Temperaturen fanden zahlreiche Besucher am vergangenen Wochenende den Weg zum Mizmorim-Festival, das an verschiedenen Orten in Basel stattfand. An vier Tagen wurden zehn Konzerte angeboten, an denen insgesamt 32 Musiker beteiligt waren. Neben einigen neuen Gesichtern waren erneut das Doric String Quartet sowie die Klarinettisten Chen Halevi und Michal Lewkowicz wieder mit von der Partie – Letztere hat das Festival ins Leben gerufen und es auch in diesem Jahr wieder als künstlerische Leiterin federführend organisiert. Mittelpunkt des Anlasses, das unter dem Motto «Go East» durchgeführt wurde, waren die Komponisten György Ligeti und György Kurtág, aber auch Komponisten wie Béla Bartók und Felix Mendelssohn waren musikalisch vertreten. Guy Rueff, Präsident der Israelitischen Gemeinde Basel, sieht in der diesjährigen Thematik auch einen historischen Bezug zum jüdischen Basel. Viele Mitglieder der Gemeinde hätten ihre Wurzeln im Osten und die in Basel erfolgreichen Klezmerbands seien ein guter Beweis dafür, dass die Musik ihre Gültigkeit noch lange nicht verloren habe – so wird er im Programmheft zitiert.

Musik für Gross und Klein

Ausgesprochen zugänglich präsentierten die Veranstalter und Musiker an speziellen Veranstaltungsorten Kammermusik im Spannungsfeld von Volkskulturen und Avantgarde. Auch einige Komponisten mit böhmischen Wurzeln wurden vorgestellt. Die Konzerte wurden bewusst kurz gehalten, boten aber zugleich eine reiche Vielfalt an Musik. Da das Stadtcasino Basel zurzeit renoviert wird, wichen die Organisatoren auf andere Veranstaltungsorte aus – und bewiesen dabei ein gutes Händchen. Die beiden ersten Konzerte fanden am Donnerstag im Gare du Nord statt, der Saal war beim Eröffnungskonzert sehr gut und beim zweiten Konzert des Abends gut besucht, als Kafka-Fragmente von Kurtág auf dem Programm standen. Die drei Konzerte am Freitag wurden im Ackermannshof gespielt, sie zogen viele Besucher an und es gab teils kaum mehr freie Plätze. Dargeboten wurde unter anderem János Tamás «Postskriptum» aus dem Tagebuch der Anne Frank von der Sopranistin Lea Sophie Decker und dem Bläserquinett der Musikhochschule Trossingen, das «Oktett in Es Dur» von Felix Mendelssohn und «Zehn Stücke für Bläserquintett» von György Ligeti sowie weitere Kompositionen von Kurtág und Erwin Schulhoff. Präsentiert wurden ferner die Weltpremiere der von Matan Porat komponierten «Mizmorim-Rhapsodie für Klarinette und Streichquartett» sowie «Alte ungarische Gesellschaftstänze» von Ligeti. Am Sonntag dann begann der Tag am Vormittag mit einem Konzert für die Kleinsten beim Kinderkonzert «Auf zum Tanz» im Museum Tinguely. Das Museum hat sich im vergangenen Jahr bereits aus Austragungsort des Festivals bewiesen, und auch dieses Mal war den Schauspielern Rachel Braunschweig und Markus Mathis, dem Szymanowski-Streichquartett sowie den Pianisten Noam Greenberg und Benedek Horvath-Klavier Erfolg beschert – ganz im Interesse der Kinder.

Abschliessend zog es viele Menschen in den Birds-Eye-Jazzclub, so viele, dass teils Besucher abgewiesen wurden. Der Abend stand im Zeichen von Tango- und Klezmer-Musik. Temperamentvoll wurde auf Instrumenten wie dem Kontrabass oder dem Bandoneon gespielt – und das Birds-Eye-Personal musste die Getränke souverän zwischen den platzierten Gästen durchlotsen, woraufhin auch feierlich auf eine neue Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem Jazzclub angestossen wurde. Das nicht mehr ganz junge Publikum war begeistert von der Vielseitigkeit der beiden Musiker und applaudierte im Gleichtakt.

Etabliertes Festival

Entstanden ist das Mizmorim-Festival aus dem Traum junger Künstler, ein Festival für klassische jüdische Musik in der Schweiz zu gestalten. Die in Basel lebende israelische Klarinettistin Michal Lewkowicz hat es nach drei Ausgaben des Festivals erreicht, die jüdische Musiktradition in der Stadt wiederzubeleben. Auch wenn sich manche Zuschauer mehr populäre Komponisten im Programm gewünscht hätten, so waren die Konzerte durchweg gut besucht. Es wurden interessante Veranstaltungsorte auserkoren und namhafte Sponsoren gewonnen. So hat sich der Swisslos-Fonds Basel-Stadt in diesem Jahr erstmals am Festival beteiligt, und auch die Unterstützung durch die Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft beider Basel zeugt davon, dass das Festival über das jüdische Basel hinaus von Interesse ist. Michal Lewkowicz zeigte sich gegenüber tachles auf Nachfrage mit der dritten Ausgabe des Mizmorim-Festivals mehr als zufrieden. Da es ein jährlich stattfindendes Festival sei, werde der Anlass für 2018 bereits geplant – das Thema soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. 