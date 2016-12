Musik, Kunst, Humor und Liebe zur Stadt

ODESSA

Regula Heusser-Markun, 23. Dezember 2016

Die Metropole Odessa – stark durch produktiven Lokalpatriotismus. Ein Blick auf das Leben am Schwarzen Meer.

Odessa wird geliebt. Fernweh liegt zwar angesichts des emsigen Hafens und des weiten Blicks auf das Schwarze Meer in der Luft. Doch die wahre Sehnsucht ist das Heimweh jener, die die Stadt verlassen haben, verlassen mussten.

Zum Gehen gab und gibt es die mannigfaltigsten Gründe. Aber Odessit sein, das ist lebenslänglich. Und heute kann man – anders als in der Sowjetära – zurückkommen. Und sei es auf Zeit. Zu enträtseln, was diese Stadt, was das Wesen ihrer Bewohner ausmacht, wurde und wird endlos versucht. Eine Neigung zu Masslosigkeit und Übertreibung, Humor nicht ohne Selbstironie, Sprachwitz und die Kunst des Sich-Herausredens aus jeder noch so vertrackten Lage und nicht zuletzt ein mitunter schwermütiger Hang zur Romantik. Und Odessa hat den Mythos, Stadt der Gauner und der Sünde zu sein, wie sie Isaak Babel in den 1920er Jahren mit den Figuren aus dem jüdischen Viertel Moldawanka beschrieb, nie ganz abgelegt. Diese Züge haben alle Wechselfälle der wenig mehr als 200 Jahre alten Geschichte der Schwarzmeerperle überlebt. Und sie haben ihrerseits ihren Eignern das Überleben ermöglicht. Die Frage, was ein Restaurant in London von einem in Odessa unterscheidet? In London sieht man die Leute essen und hört sie reden. In Odessa hört man die Leute essen und sieht sie reden.

In schwierigen Zeiten hat die Stadt sich immer wieder neu erfunden, sich dabei auf ihre Ressourcen gestützt, Verluste zu verschmerzen versucht. So auch heute, nach dem Schock der Wende, die mit Systemwechsel und Reichszerfall vor 25 Jahren zunächst einen Einbruch der ökonomischen Basis bedeutete.

Kultur und Kommerz

Die Ausstrahlung der Kulturstadt Odessa in die Welt ist zurück. Und die Welt wird nach Odessa geholt. Zum Beispiel mit dem Musikfestival Odes-sa Classics, das diesen Sommer zum zweiten Mal stattfand. Herz und Initiator der Konzertreihe ist der in Odessa heimische und weltweit mit Konzerten präsente Pianist Alexey Botvinov. Er macht die auf seinen Tourneen geknüpften Kontakte für seine Stadt fruchtbar. So trat dieses Jahr der Bariton Mathias Görne mit Arien aus Wagner-Opern auf – ein Abend, der nicht nur durch die eindrückliche Performanz, sondern auch wegen der Tatsache, dass in Odessa überhaupt erstmals Wagner aufgeführt wurde, nachwirkte. Der Geiger Linus Roth brillierte mit Vivaldis Jahreszeiten. Zu erleben waren auch das estnische Ensemble für Alte Musik Hortus Musicus und Polina Osetinskaja, die zu den besten Namen des pianistischen Nachwuchses Russlands zählt.

Das Ambiente Odessas ist eine der Trumpfkarten des Klassikfestivals. Zu Gast ist es in der Philharmonie, die seit Sowjetzeiten in dem Ende des 19. Jahrhunderts vom italienischen Architekten Bernadazzi als neue Handelsbörse erbauten Palast beherbergt ist. Mitten im schicken Zentrum, Ecke Bunin-/Puschkin-Strasse, reiht sich der als florentinische Gotik apostrophierte Bau in ein repräsentatives Umfeld ein. Eine elegante Marmortreppe lädt ein zu dem riesigen Konzertsaal mit seinen hohen Mosaikfenstern, die der Bühne einen sakralen Touch verleihen. Das festlich gekleidete Publikum, dem auch Familien mit aufmerksam lauschenden Kindern angehören, lässt auf eine breite städtische Bildungsschicht schliessen, was sich im Gespräch bestätigt und eine diffuse Nos-talgie weckt. Odessa hat hervorragende Ausbildungsstätten im akademischen wie im musischen Bereich, und die Bürger sind sich dessen wohl bewusst.

Die mit Videoprojektionen bespielte Kulisse für Open-Air-Konzerte, die Kolonnaden des Woronzow-Palastes am Primorski-Boulevard hoch über dem Hafen, erinnert an die antikisierende Mode, welcher der erste russische Gouverneur – vor ihm waren es nach bester zaristischer Manier Ausländer – im geschichtsträchtigen Schwarzmeergebiet zu Beginn des 19. Jahrhunderts anhing. Lauter Kitsch in dieser Stadt, erfundene Tradition? Es geht um die Reminiszenz an die Politik der Gründerzeit, die bewusst eine ältere Kultur als die bei der Eroberung vorgefundene osmanisch-tatarische in Szene setzte. Und die gleichzeitig mit der Einladung italienischer, deutscher, französischer, englischer, holländischer und nicht zuletzt jüdischer Spezialisten und Arbeitskräfte das Angesicht und den Charakter der Region gezielt modernisieren wollte. Und das hiess damals wie heute europäisieren.

Für sein Festival hat der umtriebige Pianist Botvinov Sponsoren gewinnen können. Allen voran engagiert sich die Holdinggesellschaft, die das gewaltige hydrologische Projekt der ökologischen Abwassersanierung in der Schwarzmeerbucht an der Hand hat. Dass unter den Mäzenen auch Transportunternehmen sind, knüpft an die frühe Zeit der Hafenstadt an. Diese hatte während 40 Jahren – bis 1859 – den Status eines Portofranco und sich damit als Umschlagplatz für Waren aus der ganzen Welt attraktiv gemacht. Die Gründung einer südlichen Hafenstadt für das Russische Imperium im Jahr 1794 war ein Kraftakt der Zarin Katharina II zwei Jahre vor ihrem Tod. Sie erfand nicht nur den Namen der Stadt, sie betrieb ein geschicktes Standortmarketing und liess Fachleute verschiedener Nationen einladen, Hafen und Stadt zu bauen und ihr berufliches Können in den Dienst der Neugründung zu stellen. Der erste Generalgouverneur wurde 1803 von Zar Alexander I eingesetzt: der Herzog Armand de Richelieu, der sich vor der Französischen Revolution nach Russland gerettet hatte. Bis heute wird der «Duc» verehrt, der bereits 1809 ein Theater einweihte (auch das gehörte zum Branding) und dessen Denkmal hoch über der Potemkin-Treppe, die als Bulvardnaja 1841 erbaut wurde, prangt. Sein Nachfolger war der Graf Louis Langeron, der auf russischer Seite gegen Napoleon gekämpft hatte und der dann als Generalgouverneur Neurusslands das Fortkommen Odessas förderte, der Stadt auch zu einer ersten Zeitung verhalf. Im ersten Jahrhundert ihres Bestehens war Odessa mit 340 000 Einwohnern zur viertgrössten Stadt des Russischen Reiches aufgestiegen.

Kalkül und Risikofreude

Dass Kommerz und Kultur auch heute wieder zusammenfinden, ist ein Glück für Odessa und zeugt von einem vitalen Lokalpatriotismus, der alle Wirren der Geschichte überdauert hat. Der Logistik-Unternehmer Oleg Isaakowitsch Platonow unterstützt nicht nur das Stadttheater. Er ermöglicht Neuausgaben literarischer Werke, die in Odessa entstanden und die Stadt zum Thema haben. Konstantin Paustowskis «Zeit der grossen Erwartungen», Isaak Babels «Reiterarmee» und seine Tagebücher aus dem Bürgerkrieg. Der Unternehmer half nach dem Zerfall der UdSSR den Handelshafen Odessas aus der staatlichen Monopolstruktur herauszulösen und bietet heute Transportdienste per Schiff, Bahn, Laster und Flugzeug an. Seine Container bewegen sich auf der Route Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan bis nach China, wo unter anderem Holz und Getreide aus der Ukraine stark nachgefragt sind. Dass der renommierte Kulturwissenschafter und Sammler der überaus produktiven einheimischen Kunst, Feliks Kochricht, den Logistiker in einem Porträt würdigt, zeigt, wie unverkrampft Kunst und Kommerz sich heute wieder begegnen. Wie selbstverständlich bringt er das Profil des modernen Firmenbosses in die Nähe jener Unternehmer, die im frühen 19. Jahrhundert mit «Kalkül und Wagemut» im Geschäft waren. So beschrieb sie Puschkin in seinem Versepos Eugen Onegin. Aus der Reichshauptstadt war der aufmüpfige Schriftsteller 1823/24 ans Schwarze Meer verbannt worden, wo er die Annehmlichkeiten des «europäischen Lebens» genoss: exotische Speisen, die mit edlen Stoffen und andern Luxusgütern aus fernen Ländern täglich per Schiff ankamen, Früchte aus dem Hinterland Bessarabien, die schönen Frauen – auch heute eines der Markenzeichen der Stadt – und das Theaterleben. Und Puschkins Ohr genoss die Sprachenvielfalt im öffentlichen Raum. Damals waren die Strassenschilder Russisch und Italienisch beschriftet. Heute dominiert das Russische zwar im Alltag, auf den Strassenschildern ist es neben Ukrainisch, das zunehmend auch die Medien beherrscht, die Zweitsprache.

Die Fantasie des zollfreien Handelshafens hat wie so vieles für Odessa Typische überlebt. Abgeordnete der Oblast Odessa im Kiewer Parlament haben wie der Rechtsprofessor Segej Kivalov das Thema wieder aufgebracht. Das Anliegen wurde vorerst abgewimmelt – auch mit dem Argument, das sei ein Schritt Richtung Separatismus.

Besinnen auf den alten Reichtum

Die Erschütterungen des 20. Jahrhunderts hatten dem blühenden jungen Dasein Odessas ein jähes Ende gesetzt. Umso erstaunlicher, dass der Mythos der Stadt weitgehend ungebrochen ist und sich ihre Widerspenstigkeit selbst unter dem gleichgeschalteten Sowjetregime ein Stück weit zu behaupten vermochte. Auch die postsowjetischen Wirren, deren Ende gerade im nahen Transnistrien und in der Ostukraine noch offen ist, können die Stadt zwar verunsichern, ihr aber nicht die Laune verderben. Eine Inventarisierung der Schätze, die ihren Reichtum ausmachen, wird von mancher Seite betrieben. Bald ist Melancholie, bald Stolz der Tenor der Bilanzen.

Mit Akribie beschreibt der Architekturhistoriker Alexander Doroschenko Details an Fassaden und in Innenhöfen, die Kriege und Revolution überlebt haben und von einer untergegangenen Handwerkskultur zeugen. Geschmiedete Tore tragen da und dort noch den Firmenstempel, die gusseisernen Dolen verweisen auf Handwerkerkollektive oder Lehrlingsbetriebe von einst. Dieses Einst ist das 19. und der Beginn des 20. Jahrhunderts, wo Neoklassizismus, Empire und Jugendstil, die «russische Moderne» der 1910er Jahre, die urbane Ästhetik prägten. Der Lokalpatriot formuliert Liebeserklärungen an die Schmiedekunst, an das Kopfsteinpflaster, das in ein paar wenigen Strassen noch erhalten ist und je nach Gefälle des Grundes unterschiedliche Formate und Materialen kennt. Und das seit den Anfängen der Stadt. Nicht alle Strukturen der ersten Stunde halten. Die Uferbefestigung unter dem hochgelegenen Primorski-Boulevard gibt seit einiger Zeit nach, jetzt kümmert sich die Schwesterstadt Istanbul um ihre Wiederherstellung und das Gestalten von Gartenterrassen. Bausünden der ersten Nachwendezeit wie das Hochziehen eines Hotels am unteren Ende der Potjomkinschen Treppe, eines Turms, der die Sicht auf die Hafenbucht verstellt, bleiben ein Ärgernis. Sie würden, so hört man, heute nicht mehr bewilligt.

Kulturelle Bestände der Stadt sichern nicht nur die verschiedenen Museen. Jewgeni Demenok hat soeben ein «Lotsen-Handbuch durch den kulturellen Raum» publiziert. Es dokumentiert die Präsenz der Kunst und Publizistik der Avantgarde in Odessa, deren Protagonisten und Werke bald schon in der ganzen Welt verstreut sein sollten. Der Autor legt die anekdotenreiche Geschichte eines Milieus aus Literaten und Künstlern vor, die mit Abbildungen und raren Fotografien der Akteure eine wahre Fundgrube ist. Nachkommen des nach Israel emigrierten Sammlers Jakow Peremen waren bei der Zusammenstellung der Kollektion von damals – 1913–1917 – behilflich. Eine von vielen Quellen, die der Autor des Bandes ausgeschöpft hat. So wird verschüttetes Wissen gezielt zurückgeholt. Und nicht selten auch die Kunstwerke in bejubelten Ausstellungen.

Hartnäckiges Überleben

Einen gewissen Sonderstatus innerhalb des Sowjet-imperiums sicherte sich Odessa durch seinen sprichwörtlichen Humor. Wie die Gaunersprache überlebte dieser die sprachpolitischen Reinigungs-Efforts des neuen Systems (kein Slang, keine obszönen Wörter) zum Trotz. Die sowjetische Kulturindustrie machte sich diese Eigenheit zunutze. Gangsterfilme spielten in Odessa, Satire leistete man sich mit Talenten wie Michail Schwanetski, der unionsweit auf Tournee war und, in Moskau wohnhaft, bis heute seine Lesungen hat. Die Sommermonate verbringt er in seiner Geburtsstadt, wo er als gefeierter Präsident des Weltclubs der Odessiten mit seinen frechen Causerien erfreut.

Den(Galgen-)Humor hatten einst die armen Stetl-Juden entwickelt, um sich mit den Widersprüchen ihres Daseins zu arrangieren: Die Rede vom auserwählten Volk, ein Witz der Schöpfung. Auserwählt zum Elend. Chancen wie Überlebenskampf waren gross in der jungen Stadt. Die Einschränkung der Mobilität war für Arbeitsmigranten nach Odessa weitgehend aufgehoben worden, lange bevor das im übrigen Gebiet des Zarenreiches der Fall war. Der geförderte Zustrom der Juden, die die Stadt für zahlreiche Berufe wie Börsengeschäfte und Getreidehandel (in Ablösung des griechischen Monopols) brauchte, aber auch für kleine Wechselstuben und Handwerksbuden, lockte zwei Gruppen an. Wohlhabende Galizier, vor allem aus der prosperierenden Stadt Brody, die nicht von ungefähr während Napoleons Kontinentalsperre im Zentrum einer Umgehungsroute stand. Und Menschen aus den überfüllten Stetlech der ukrainischen und weissrussischen Provinzen. Die Brodsky-Synagoge, von aufgeklärten Juden 1841 eröffnet, war die erste Reformsynagoge des Russischen Reiches. Hier war der Kult in Russisch, hier stand sogar eine Orgel. Erst ein halbes Jahrhundert später entstanden in Petersburg und

Moskau Choral-Synagogen. Am Vorabend der Revolution von 1905 machte der jüdische Anteil an der Bevölkerung Odessas, die 511 000 Personen zählte, 34 Prozent aus; nach dem Bürgerkrieg sogar 44 Prozent, wobei die Gesamtbevölkerung erheblich geschrumpft war.

Heute sind es noch drei Prozent, doch die jüdische Prägung der Stadt bleibt. Früher habe es geheissen, witzelt jemand: Odessa war sowjetisch, ist sowjetisch und wird sowjetisch bleiben. Es stellte sich heraus, dass das falsch war. Aber Odessa war jüdisch, ist jüdisch und wird jüdisch bleiben, das gelte.

Der Zerfall der UdSSR 1991 war für die Odessiten eine jähe Zäsur. Der Handelshafen geriet in eine Krise, die Kursschifffahrt fast rund um das Schwarze Meer wurde eingestellt. Jetzt waren Binnengrenzen innerhalb der UdSSR zu Aussengrenzen geworden. Entgegen der neuen Sprachenpolitik blieb jedoch das Russische dominant. Der in Czernowitz geborene Schriftsteller Boris Chersonski schreibt so selbstverständlich in Russisch wie der Satiriker Schwanetski und der Humor-Spezialist und Anekdotensammler Waleri Chajt. Dieser lernte den Pianisten Alexey Botvinov einst im Flugzeug kennen und sagte: Sie haben es gut, Musik verstehen alle, aber meine Texte nicht. Der Pianist gab zurück: Hätte die Sprache nur sieben Buchstaben, würden die Leute auch die Literatur besser verstehen.

Der Poet Chersonski hat als Psychiater, der er auch ist, in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit nichts ähnlich Schlimmes erlebt wie die Hysterie, die seit Beginn der russisch-ukrainischen Konfliktes herrscht. In den Annalen Odessas sei der 2. Mai 2014, als Majdan-Aktivisten und Russlandsympathisanten sich tödliche Gefechte lieferten und im brennenden Gewerkschaftshaus gegen hundert Demonstranten zu Tode kamen, der schwärzeste Tag seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Umstände wurden bis heute nicht aufgeklärt – eine schwärende Wunde in der sozialen Textur der Stadt. Noch immer wird mit Namenlisten der Toten demonstriert. Von allen Odessiten, egal welcher politischen Ausrichtung, wird der geschürte Zwist zwischen den Brudervölkern beklagt.

Gebremster Exodus

Die Stadt ehrt ihre prominenten Bürger mit einer Anlage von Stars of Fame, wo neben Schabotinski, Babel oder Schwanetski auch die Filmerin Kira Muratowa ihren Stern hat. Gerade kamen Emil Gilels und Wassili Kandinsky neu dazu. Ob Emigranten, temporär hier Ansässige, verstorbene oder heute lebende Einheimische, ob jüdisch oder nicht – Namen, die zum Glanz der Stadt beitragen, finden sich hier vereint. Gehen oder bleiben? Die Frage stellt sich weniger akut als einst. Jüdische Einrichtungen wie das Kulturhaus Beit Grand, von den Nachkommen einer längst ausgewanderten Familie in ihrem restituierten Firmensitz betrieben, sind heute gegen die Alija. Mit Kursen für Jung und Alt soll den Menschen vielmehr das Ge-fühl gegeben werden, dass sie ihr Jüdischsein in dieser Stadt gut leben können. Beim Verein Migdal, der in der einstigen Synagoge der Koscher-Fleischer sitzt, tönt es ähnlich. Der Kunsthistoriker Michail Raschkowetski wiederum führt ein Privatmuseum und ergänzt seine Sammlung von Objekten und Belegen jüdischen Lebens mit Dingen, die ihm aus der Bevölkerung gebracht werden – zu-sammen mit Geschichten und mit Fragen. Dank seinen Recherchen werden ungeahnte Verbindungen sichtbar, entsteht eine immer dichtere Textur dessen, was jüdisches Leben hier einmal war und was in Erinnerungen und in Nachkommen hier und in der Diaspora weiterlebt. In der Millionenstadt Odessa nimmt die jüdische Bevölkerung seit der Jahrtausendwende wieder zu: von gut 13 000 auf gegen 30 000 Personen.

Auch der Welt-Club der Odessiten möchte nicht, dass er aktive Personen aus seinem Kreis ans Ausland verliert, auch wenn die Auswanderung die Menschen zuhause erstmals in der Geschichte der Stadt auch stärkt. Der Kontakt und der Austausch mit den Heimweh-Odessiten erweitert den Blick und das Wissen um Schicksale, birgt auch die Möglichkeit, berufliche Aspirationen anderswo zu verwirklichen. Es sind generell die Jungen, die sich die Abschaffung der Visumspflicht für EU-Länder wünschen zur Erleichterung von Studien und Reisen. Der Konflikt in der Ost-ukraine verunsichert und spaltet auch Odessa. Die einen meinen, dort herrsche ein Bürgerkrieg zwischen Befürwortern und Gegnern einer Dezentralisierung, die ukrainische Regierung hingegen stütze die These von einen hybriden Krieg, der von Russland instrumentalisiert und genährt werde. Dabei ist Dezentralisierung eine Voraussetzung für das Minsk-II-Abkommen von 2015 zur Lösung des Konfliktes. Das offizielle Kiew ist wiederum der Meinung, das sei ihm von den Russen aufgedrängt worden. Dass Krieg ist im eigenen Land, bleibt Odessas Bürgern nicht verborgen: Kriegsverletzte liegen in den Krankenhäusern und Sanatorien, für die die Stadt bekannt ist. Zudem legen im Hafen kaum noch Kreuzfahrtschiffe an, was der Tourismus-Minister allerdings dem Konflikt in der Osttürkei zuschreibt. Ganz allgemein misstraut man russischen wie ukrainischen Medien. Beklagt wird, dass russische Qualitäts-medien wie die Illustrierte Ogonjok, die stets kritische Themen anpackt, nicht mehr nach Odessa geliefert werden (dürfen). Wer kann, orientiert sich ohnehin im Internet. Und die allgemeine Haltung ist, statt zu beklagen, dies oder jenes sei nicht möglich, zu tun, was möglich ist. Und das ist in Odessa recht viel. 