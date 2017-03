Motion klar durchgewunken

STANDPUNKT

Gisela Blau , 10. März 2017

Kurz und schmerzlos wurde die Motion des Zürcher SP-Ständerates Daniel Jositsch am Donnerstagmorgen in der Kleinen Kammer praktisch ohne Debatte angenommen und an den Nationalrat überwiesen. «So beschlossen», lautete die übliche Formel des souverän amtierenden Ständeratspräsidenten Ivo Bischofberger (Appenzell IR), nachdem sein junger Ausserrhoder FDP-Kollege Andrea Caroni es nicht hatte lassen können, in seiner Manier des eifrigen Klassenprimus den Zürcher Rechtsprofessor Jositsch zu fragen, weshalb er sein Anliegen nicht als Postulat, sondern als Motion eingereicht habe. Jositsch erklärte dem Vorlauten, es handle sich um eine Forderung nach Gesetzesmassnahmen, darum!

Der grüne Genfer Jurist und Ständerat Robert Cramer, der schon in den letzten Monaten volles Verständnis für die Anliegen der jüdischen Gemeinschaft bekundet hatte, unterstützte Jositsch, doppelte aber nach, es könnten auch Gefahren für die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz entstehen.

Der regnerische Donnerstagmorgen zeigte, wie rasch es in der Politik manchmal eine Wetterwende geben kann. Es war ein Wechsel wie Tag und Nacht: Wo noch in der Dezembersession 2016 ein ähnlich lautendes Postulat Jositschs abgeschmettert worden war, gab es diesmal keinen Widerspruch. Besonders der Ton und die Wortwahl der Justizministerin Simonetta Sommaruga wirkten diametral anders; war sie im Dezember noch geradezu beleidigend in ihrer Ablehnung, zeigte sie nun Verständnis, Zustimmung und landesmütterliche Milde. Jositsch selber sagte im Vorfeld im Newsmail des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, er erkläre sich den Meinungsumschwung des Bundesrates, der die Motionen Jositsch und Yvonne Feri (Nationalrat) zur Annahme empfohlen hatte, damit, dass wohl Hintergrundgespräche gelaufen seien, an denen er möglicherweise selber teilgenomen hat und wie sie gegenwärtig in den meisten Kantonen, in denen es jüdische Gemeinden gibt, auf allen Ebenen stattfinden.

Koordination und Gewaltmonopol im verfassungsmässigen Schutz der Bevölkerung sollen beim Staat bleiben, sagten Sommaruga und Jositsch übereinstimmend. Jositsch erklärte, er ziehe es vor, dass dies aus rechtsstaatlichen Gründen geschieht, statt möglicherweise unkontrolliert und unkoordiniert ausgeübt zu werden. Es müsse eine klare Koordination zwischen dem Bund und den Kantonen geben statt des bisher üblichen Schwarzpeterspiels in diesem Thema. Auch Cramer hatte gesagt, dass das Gewaltmonopol nicht an Private delegiert werden solle. Über die logischen finanziellen Konsequenzen sprach – noch – niemand.

Sommaruga betonte das Verständnis des Bundesrates, das im Gremium noch zu vertiefen sei. Sie erklärte, dass die Anliegen religiöser Gemeinschaften immer wieder an den Bundesrat herangetragen werden müssten. Sie habe deshalb das Bundesamt für Justiz beauftragt, eine zentrale Ansprechstelle zu schaffen. Nun wird es wohl Sommer werden, bis der Nationalrat entscheidet. Die Signale deuten gutes Wetter an.

Gisela Blau ist Journalistin und lebt in Zürich.