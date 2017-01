Mossadchef in einem schiefen Licht?

ISRAEL

19. Januar 2017

Ein Bericht von Walla News.

Der Milliardär und Filmproduzent Arnon Milchan hat angeblich einerseits enge Beziehungen zu Yossi Cohen, dem Chef des israelischen Mossad-Geheimdienstes unterhalten, während er andererseits Premierminister Netanyahu, so heisst es, mit exqusiten Geschenken überhäuft hat, die nun im Zentrum einer polizeilichen Untersuchung stehen. Das berichtete am Mittwoch die Website Walla News. Laut den Berichten haben Milchan und Cohen sich in den letzten elf Jahren dutzende von Male sowohl in Israel als auch im Ausland getroffen, wobei Milchan einen Platz in Cohen innerstem Kreis zugeschanzt bekam. Das war zur Zeit als der heutige Mossadchef noch Leiter des (Netanyahu unterstehenden) Nationalen Sicherheitsrats von Israel war. Einige der Treffen sollen in Los Angeles über die Bühne gegangen sein, wohin de damalige Mossadchef Meir Dagan Yossi Cohen geschickt hatte, um die Produktion eines Films über den israelischen Geheimdienst zu besprechen. Cohens Kontakt zu Milchan dürfte über freundschaftliche Konversationen und Pläne für einen Mossad-Kassenschlager auf Zelluloid hinausgegangen sein. Bereits am Dienstag hatte «Haaretz» darauf hingewiesen, dass Milchan zusammen mit dem australischen Milliardär James Packer versucht haben soll, Cohen als Partner für eine Cyber-Sicherheitsfirma zu rekrutieren, während die beiden Milliardäre, immer laut «Haaretz», in einer globalen Sicherheitsfirma namens Blue Sky International (BSI) engagiert gewesen sein sollen. Dann aber wurde Cohen zum Mossadchef ernannt und trat BSI nicht mehr bei. BSI machte dicht und Parker hat dem Vernehmen nach die 15 Millionen Dollar, die er in das Geschäft bereits investiert hatte, zurückbekommen. – Sowohl Packer als auch Milchan stehen im Verdacht, Netanyahu Geschenke im Wert von hunderttausenden von Schekel gemacht zu haben. Am Rande sei bemerkt, dass Packer weder in Israel zur Welt gekommen noch jüdisch ist, trotzdem aber Interesse am Erlangen der israelischen Staatsbürgerschaft bekunden soll. [JU]