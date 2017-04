Mondaine bezieht Position

BASEL

Yves Kugelmann, 31. März 2017

Deutlich weniger Besucher fanden den Weg in diesem Jahr an die Baselworld. Rund 200 Aussteller fehlten. Rund ein Drittel weniger jüdische und israelische Uhren- und Schmuckhändler reisten anlässlich der Uhren- und Schmuckmesse nach Basel. Für Schlagzeilen ganz anderer Art sorgte das Schweizer Traditionsunternehmen Mondaine Watch. Die Gebrüder Ronald und André Bernheim richteten den Stand nicht in, sondern unmittelbar neben der Messe ein und zogen damit die Konsequenz aus einer jahrelangen Standortdiskussion mit dem Veranstalter. Mit einer Sprayaktion machten die Unternehmer auf den neuen Standort aufmerksam und protestierten dagegen, dass Mondaine nicht innerhalb der Swissbrands ausstellen konnte. Mondaine Watch gilt seit jeher als politisch engagiert und technisch innovativ. Im kommenden Herbst werden die neuen Linien mit neuen Patenten herausgebracht. Darunter auch eine Uhr mit neuer Hintergrund-beleuchtung.



Mehr zur Aktion in Basel: https://www.youtube.com/watch?v=FLcpkl36_dM