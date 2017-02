Möglicher Terroranschlag beim Louvre vereitelt

PARIS

7. Februar 2017

Jüdische Dachorganisation macht Polizei Kompliment.

Die französische Polizei vereitelte einen möglichen Terroranschlag unweit des Louvre-Museums in Paris, was den Ordnungshütern ein Kompliment seitens des Präsidenten des Crif, der jüdischen Dachorganisation in Frankreich eingetragen hat. Bei dem Zwischenfall schoss ein Soldat auf einen Mann, der mit einer Machete um sich gestikuliert und «Allah hu Akbar» gerufen hatte, arabisch für «Gott ist der Grösste», wobei er sich dem Soldaten mit der Waffe näherte. Durch den Schuss wurde der vermutliche Angreifer ernsthaft verletzt. Der Soldat gehört zu den 12'000 Truppenangehörigen, die 2015 im Anschluss an tödliche Jihadisten-Attacken bei jüdischen und touristischen Stätten Position bezogen hatten. Diese Massnahme war getroffen worden, nachdem im Januar 2015 total 17 Personen beim satirischen Magazin Charlie Hebdo oder in unmittelbarer Nähe, und zwei Tage später vier jüdische Kunden eines Koscher-Supermarkts in Paris ermordet worden waren. «Ich mache mir Sorgen nach dieser Attacke, die terorristische Merkmale zeigte», schrieb Crif-Präsident Francis Kalifat auf Twitter nach dem Geschehen beim Louvre. «Unterstützt die Polizei und die Truppen», fügte er hinzu. Das Crif bringt den Sicheheitskräften jedes Mal, wenn sie attackiert werden, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. [TA]