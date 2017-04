Modernste Raketenabwehr mit wunden Punkten

ISRAEL

Jacques Ungar, 7. April 2017

Israel möchte sich durch hoch moderne militärische Abwehrsysteme effizient gegen feindliche Angriffe wehren – die Kosten aber sind immens und eine Sicherheit wahrlich nicht gegeben.



Fassen wir die in den letzten Tagen und Wochen durch das israelische Verteidigungsestablishment gezielt verbreiteten Indiskretionen und offiziellen Verlautbarungen zusammen, gelangen wir zum Schluss, das der von einer strammen rechtsnationalen Regierung geführte Staat Israel zielstrebig an der Verwirklichung des gesetzten Ziels arbeitet, sich durch hoch moderne militärische Präventivmassnahmen effizient gegen feindliche Angriffe abzuschotten. Offensichtlich sehen weder Premier Binyamin Netanyahu noch Verteidigungsminister Avigdor Lieberman oder Generalstabschef Eizenkot in diesen Bemühungen eine kontraproduktive Aktivität zu möglicherweise anlaufenden diplomatischen Verhandlungsaktivitäten mit der näheren und weiteren Nachbarschaft. Im Gegenteil: Es scheint heute die Doktrin des offiziellen Jerusalem zu sein, dass der Festigung der eigenen militärischen Stärke höchste Priorität einzuräumen sei, ungeachtet eventueller Erfolge auf der diplomatischen Ebene. Dabei sollte nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Leute rund um Netanyahu, die derzeit in Israel das Sagen haben, die Chancen für derartige Erfolge als denkbar gering einschätzen, beziehungsweise solche Erfolge gar nicht unbedingt als wünschenswert betrachten.

Ein Hightech-Grenzzaun?

Erwähnen wir an erster Stelle den vorgesehenen hohen, mit modernster Hightech-Ausstattung versehenen Grenzzaun zwischen Israel und Jordanien, dessen Errichtung das israelische Kabinett schon vor zwei Jahren abgesegnet hat, um Aktivisten des radikalen «Islamischen Staats» (IS) das illegale Passieren der Grenze nach Israel zu verunmöglichen oder zumindest zu erschweren. Das Kabinett stimmte dem total drei Milliarden Schekel kostenden Projekt nicht zuletzt im Hinblick auf die Pläne für den Bau des neuen internationalen Flughafens Timna nördlich von Eilat zu, der die heutigen, kapazitätsmässig veralteten Flugplätze im Zentrum von Eilat und in Uvda ersetzen soll. Da das Projekt Timna nur rund 200 Meter von der Grenze zu Jordanien entfernt sein wird, wurde ein mit allen elektronischen Schikanen ausgerüsteter und darüber hinaus von einem Bataillon von IDF-Elitesoldaten bewachter Grenzzaun als notwendig angesehen.

Nun stellte sich aber heraus, dass nach der Fertigstellung des Baus der ersten 30 Kilometer des Zauns von Eilat bis zum neuen Flugplatz (Kosten dieser Strecke: rund 200 Millionen Schekel) die Bauarbeiten in ein paar Monaten eingestellt werden sollen. Die konkreten Gründe für diesen auf den ersten Blick unlogisch erscheinenden Beschluss entziehen sich unserer Kenntnis, aber die «Haaretz»-Korrespondentin Gili Cohen fand diese Woche folgende Worte für die Situation: «Letzten Endes wird die letzte Sektion eines Zauns entlang der Grenze zwischen Israel und Jordanien aus nicht viel mehr bestehen als aus einem Gewirr von sich dem Boden entlang erstreckendem Stacheldraht und einem kleinen Schild auf hebräisch mit den Worten: Achtung Grenze, Passage verboten.»

Es braucht wenig Fantasie, um sich den an eine Köpenickiade erinnernden Zustand auszumalen. Ist die Angst vor grenzüberschreitenden IS-Terroristen realistisch, wäre eine möglichst rasche Vollendung des Projekts entlang der ganzen Grenze zu Jordanien, vergleichbar mit den bereits bestehenden Zäunen zwischen Israel und Ägypten beziehungsweise Syrien, eine Sache von höchster Priorität. Dominiert in Jerusalem hingegen die Ansicht, dass diese Sorge so konkret nun auch wieder nicht sei, dann macht das Errichten eines nur 30 Kilometer langen Teilstücks wenig Sinn, wäre es für IS- und auch für andere bedrohliche Leute doch ein Leichtes, diese 30 Kilometer zu umgehen und nördlich oder südlich von ihnen zu versuchen, nach Israel einzudringen.

Neue Raketenabwehr

Nicht weniger wichtig für Israels Verteidigungsstrategie als der Grenzzaun am Jordan ist sicher die diese Woche gemeldete Einsatzbereitschaft des Raketenabwehrsystems David’s Sling (auch «Zauberwand» genannt), welches von Premier Netanyahu richtigerweise als ein «wesentlicher Meilenstein für die Anti-Raketen-Technologien» bezeichnet worden ist. Wirklich überraschend kam die Meldung von der operationellen Integration des neuen Systems ins IDF-Verteidigungskonzept nicht. Angesicht der unablässigen Drohungen feindlicher Staaten und Organisationen (Iran, Syrien, Hamas und Hizbollah, um nur die gefährlichsten zu nennen) mit Raketenangriffen auf israelisches Territorium war es nur eine Frage der Zeit, bis dieses für das Abfangen von Mittelstreckenraketen gedachte System israelisch-amerikanischer Provenienz einsatzbereit sein würde. Zusammen mit den Raketenabwehrsystemen Iron Dome (gegen Kurzstreckenprojektile) und Arrow (gegen komplexe ballistische Langstreckenraketen, wie die syrischen Scuds oder die iranische Shihab) stellt David’s Sling (unter anderem gedacht gegen die grosse M-600 der Hizbollah und andere Projektile mit schweren Sprengköpfen) die Konsolidierung des vollständigen IDF-Raketenabwehrsystems dar. Am Sonntag wurde der bis jetzt fehlende Teil des Systems an einer Zeremonie auf der Luftwaffenbasis Hatzor in Anwesenheit von Premier Ne-tanyahu, Verteidigungsminister Lieberman und Generalstabschef Gadi Eisenkot und hochrangiger Vertreter der US-Partner eingeweiht. Als Brigadegeneral Zvika Haimovitch, Kommandant der Luftabwehrdivision, gefragt wurde, ob eines der Systeme in der Lage sei, die sich in der Hand der Hamas im Gazastreifen befindlichen Raketen mit ihren relativ schweren Sprengköpfen abzufangen, wies er auf den Rüstungswettkampf hin, den Israel und die feindlichen Kreise mit voller Kraft betreiben: «In diesem Wettkampf wollen wir stets der anderen Seite voraus sein», sagte der Brigadegeneral. «David’s Sling gibt uns eine weitere Schutzschicht, eine zusätzliche Option, und ich bin überzeugt, dass das neue System komplexer sein wird, doch es wird auch von einem wirkungsvolleren und qualifizierterem Verteidigungssystem profitieren können.» Der Regierungschef fügte hinzu, dass Israel weiterhin weiltweit auf diesem Gebiet führend ist. «Wer uns schlagen will», sagte er, «wird geschlagen werden, und wer unsere Existenz bedrohen will, wird seine eigene Existenz gefährden.»

Ein enormer Preis

Das geflügelte Wort, wonach überall dort, wo Licht ist, der Schatten nicht fehlen darf, gilt auch für die jüngste Entwicklung in der israelischen Raketenabwehr. Hier entstammen die Schattenbilder sowohl dem militärisch-strategischen als auch dem finanziellen Bereich. Dass Israel in aller Offenheit erklärt, es sei bereit, sich mit jeglicher Art von Raketenbedrohung zu befassen und nicht länger darauf angewiesen, die Systeme Arrow und Iron Dome bis hart an ihre operative Kapazitätsgrenze auszunutzen, um Mittelstreckenraketen abzufangen, könnte von Israels Gegnern als Provokation aufgefasst werden und sie veranlassen, ein neue Runde des Rüstungswettkampfes einzuläuten, um die jüngsten israelischen Fortschritte zu neutralisieren. Israelische Medien zitierten hochrangige Offizielle des Verteidigungsestablishments, dass der David’s Sling sich nicht nur gegen Mittelstreckenraketen einsetzen lasse, sondern potenziell auch Cruise-Raketen, Luftabwehrraketen und sogar Drohnen abfangen könne.

Mit der finanziellen Seite des jüngsten israelischen Raketenerfolgs befasst sich unter anderem Amos Harel in «Haaretz». Das Problem sei, so schreibt er, in erster Linie wirtschaftlicher Natur. Der enorme Preis der Abfangraketen (bis zu 100 000 Dollar für ein Iron-Dome-Geschoss und sogar drei Millionen für eine Arrow-Rakete) bedeutet, dass diese Systeme nie eingesetzt werden können, ohne dass die Kosten in Betracht gezogen würden. Die Gegebenheiten sind denkbar einfach: Die Hizbollah besitzt rund 100 000 Raketen, die Hamas ein paar tausend mehr. Im Kriegsfall würde der Feind, so Harel, Israels Abfangsysteme mit Raketen überschwemmen. Das würde auch das israelische Verteidigungsestablishment zwingen, zu einer Politik des Risikomanagements überzugehen, um sicherzustellen, dass ihm der Vorrat an Abfangraketen nicht ausgehe.

Die Antwort liege laut Harel, zumindest teilweise, in der Offensive. Diese Situation trainieren die IDF seit Jahren schon. Ob das aber wirklich reicht, lässt sich vor dem Ausbruch einer kriegsähnlichen Feindseligkeit nicht definieren, und wenn der Krieg erst einmal da ist, ändern die Prioritäten sich sowieso, erstens von Grund auf, und zweitens in extrem kurzen Zeitabschnitten. 