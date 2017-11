Mit Mossad-Veteranen gegen Missbrauchs-Opfer

USA-ENTERTAINMENT

7. November 2017

Harvey Weinstein soll eine «Armee von Spionen» auf neugierige Journalisten und Frauen angesetzt haben, die er missbraucht oder gedemütigt hatte. Dies berichtet der «New Yorker».

Das Drama um sexuelle Attacken auf Frauen in den Medien und der Unterhaltungsbranche erreichte am gestrigen Abend eine neue Dimension. Laut dem «New Yorker» hat der Filmproduzent Harvey Weinstein bereits im Herbst 2016 eine «Armee von Spionen» angeheuert, um Berichten über seine serienmässige Attacken auf Frauen vorzubeugen. Darunter sollen auch ex-Mitglieder des Mossad sein.

Autor des Berichtes ist erneut Ronan Farrow, der Sohn der Schauspielerin Mia Farrow. Er hatte im «New Yorker» bereits Anfang Oktober einen bahnbrechenden Bericht über Weinsteins Missbrauchs-Handlungen publiziert. Nun beruft sich Farrow auf Unterlagen der Sicherheits-Agenturen Kroll und Black Cube, sowie Interviews mit Beteiligten. Black Cube wurde von Mossad-Veteranen gegründet und betreibt Büros in Tel Aviv, London und Paris.

Laut dem Bericht haben sich Black Cube-Agenten gegenüber der Schauspielerin Rose McGowan mit falschen Papieren unter anderem als Frauen-Rechtlerinnen ausgegeben und auch Journalisten nach deren Recherchen in Weinsteins Verhalten ausgeforscht. McGowan hat dem Produzenten öffentlich Vergewaltigung vorgeworfen.

Dem «New Yorker» liegt ein Vertrag zwischen Weinstein und Black Cube vom Juli 2017 vor, wonach die Agentur Medien-Berichte über die sexuellen Übergriffe des Produzenten verhindern sollte. Dazu trugen Black Cube und Kroll über ein Jahr Dossiers zu Dutzenden Personen zusammen und erstellten psychologische Profile. Weinstein hat diese Arbeiten angeblich ständig persönlich überwacht und versucht, Medienschaffende für seine Kampagne gegen Missbrauchs-Opfer und Journalisten einzuspannen. -

Laut dem «New Yorker» lief Weinsteins Kampagne über die Kanzlei des renommierten Anwaltes David Boies, der unter anderem bei den umstrittenen Stimm-Auszählungen in Florida 2000 für Al Gore tätig war. Der Zeitschrift gegenüber hat Boies einen Vertrag mit Black Cube unterzeichnet, der die Agentur anweist, einen Bericht der «New York Times» über Weinsteins Frauen-Missbrauch zu verhindern.

Die Kanzlei hat für den Auftrag bis zu 600’000 Dollar an Black Cube überwiesen. Boies hat sich dem «New Yorker» gegenüber für seine Rolle in der Affäre entschuldigt. Eine Sprecherin Weinsteins erklärte dem Magazin zu den neuen Enthüllungen, die Unterstellung, Individuen seien unterdrückt worden, sei eine Fiktion. [AM]