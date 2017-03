Mit der Krise Probleme vertuschen?

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 24. März 2017

Politiker der israelischen Regierungskoalition brachten dieser Tage immer lauter ihre Opposition zum Ausdruck gegen die Drohung von Premier Binyamin Netanyahu, die Knesset aufzulösen und nach nur etwas mehr als zwei Jahren, gut der Hälfte der regulären Kadenz also, vorgezogene Knessetwahlen abzuhalten.

In einer Abkehr von seiner monatelang propagierten Politik sprach der Premier sich für Neuwahlen aus, sollten Pläne für die Ersetzung der israelischen Rundfunkbehörde Ende April durch eine andere Rundfunkorganisation nicht annulliert werden. Die neue Organisation, zu deren überzeugtesten Verfechtern Netanyahu bis unmittelbar vor seiner Abreise nach China Anfang Woche noch gehört hatte, würde unter anderem die Entlassung von rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Folge haben. Was genau Netanyahu zu dieser drastischen Kehrtwende veranlasst hat, ist noch nicht vollends klar, aber trotz gegenteiliger Beteuerung war es wohl kaum seine Sorge um das finanzielle Schicksal der betroffenen Familienväter und -mütter. Eher dürfte Netanyahu noch kurz vor seinem Abflug zur vor allem wirtschaftlich ungemein wichtigen China-Visite den Zwist mit Finanzminister Moshe Kahlon in erster Linie gesucht haben, um einen Deckmantel für seine Probleme mit den Untersuchungsbeamten zu finden, die ihn bereits vier Mal in die Mangel genommen haben, um die Wahrheit über die angeblich gesetzeswidrige Annahme von Geschenken und Bestechungsvergehen aus ihm herauszupressen. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman bezeichnete vorgezogene Wahlen als «das Letzte, was Israel jetzt braucht». Justizministerin Ayelet Shaked doppelte nach: «Verantwortungsbewusstsein und gutes Beurteilungsvermögen» seien nötig in Krisen. Der Streit um die Rundfunkgesellschaft sei lösbar und kein grundsätzliches, ideologisches Thema, über welches man eine «rechtsgerichtete Regierung auflösen» würde. Soweit sie ihre Koalitionspartner kenne, werde ein Kompromiss gefunden werden, versicherte Shaked. Auch Transport- und Geheimdienstminister Israel Katz (Likud) fand am Radio, ein Disput über die Rundfunkbehörde sollte kein Grund für ein Vorziehen der Wahlen sein. Sogar aus dem fernen Vietnam liess Staatspräsident Reuven Rivlin sich vernehmen: Wegen eines Disputs in Rundfunkfragen die Koalition zu gefährden, sei «Wahnsinn», meinte der in der Regel um eine zurückhaltende Ausdrucksweise bemühte Präsident.

Am anderen Ende des Parteienspektrums forderte Oppositionschef Itzhak Herzog (Zionistische Vereinigung) Finanzminister Kahlon auf, aus dem Kabinett auszutreten und sich ihm bei der Bildung einer temporären Alternativregierung in der heutigen Knesset anzuschliessen, und zwar ohne vorgezogene Wahlen. Ein solcher Schritt ist parlamentarisch grundsätzlich möglich, aber kompliziert, und hat bei den heutigen Machtverhältnissen in der Knesset kaum Erfolgschancen, vor allem weil der offen mit dem Amt des Premiers liebäugelnde Yair Lapid (Zukunftspartei) nichts wissen will von einer solchen Zwischenlösung. Sicher nicht zufällig hat Netanyahu dem Finanzminister eine Woche Zeit gegeben, um einzulenken. Dann ist er nämlich wieder aus Peking zurück in Jerusalem, wie auch Präsident Rivlin aus Vietnam. Die Möglichkeit besteht daher, dass auch diese Krise der Rechtskoalition sich als ein Sturm im Wasserglas herausstellt. Ohne sich deswegen gegenseitig gleich auf die Schultern zu klopfen, wissen auch die betroffenen Abgeordneten genau, dass der Einsitz in einer mitunter zerstrittenen Koalition immer noch einem Wechsel auf die harten Oppositionsbänke vorzuziehen ist. Trotzdem sollten wir uns nichts vormachen: Auf lange Sicht ist die von Netanyahu geführte Koalition aber vor allem dann nicht mehr regierbar, wenn nicht mehr Fragen der «richtigen» Rundfunkgesellschaft zur Diskussion stehen, sondern ein von Donald Trump vorgelegter Friedensplan mit einer Zweistaatenlösung in seinem Zentrum. Und die Präsentation eines solchen Planes dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Sowohl die eher links orientierten Teile der Knesset als auch deren gemässigten Rechtssegemente befürworten nämlich nach wie vor das Konzept der Zweistaatenlösung. Netanyahu ist in dieser Beziehung allerdings mit Rücksicht auf seine extrem rechtsnationalen Koalitionspartner, angeführt von Bildungsminister Naftali Bennett (Das jüdische Haus), nur sehr beschränkt handlungsfähig. Die Drohungen mit einer Koalitionskrise von Bennett & Co., für den Fall, dass der ihnen verhasste Begriff der Zweistaatenlösung in irgendeinem Regierungsprogramm oder gar in Verhandlungen wieder auftauchen sollte, müssen bedingt ernst genommen werden. Seit Netanyahu mit Rücksicht auf eben diese Rechtsnationalen seine Geheimkontakte mit Oppositionschef Herzog über die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit zwecks Wiederbelebung der Friedensgespräche letztes Jahr begraben hat, haben sich zwischen den zwei Staatsmännern wieder Animositäten eingeschlichen.

Zurück zu der seit dem Wochenende vor allem in den Medien, aber auch in gewissen Köpfen schwelenden Jerusalemer Koalitionskrise: Hinter vorgehaltener Hand waren Beobachter und Parlamentarier sich des Umstands bewusst, dass Netanyahu den ganzen Zirkus nur vom Zaune gebrochen hat, um sich etwas Luft zu verschaffen angesichts der ihm möglicherweise drohenden gerichtlichen Anklage nach beendeter polizeilicher Untersuchung. Möglicherweise geht die Rechnung mit der Wahlbombe für Netanyahu aber nicht auf. Immer mehr Mitglieder seiner Likud-Partei, Minister und Abgeordnete eingeschlossen, unter ihnen auch enge Vertraute wie Yuval Steinitz oder Tzippi Hotovely, lehnen nämlich das Konzept eines vorgezogenen Urnengangs ab. Wenn der Premierminister vor dem Wochenende aus China zurückkehren wird, wird sich herausstellen, was es mit der Mini-Revolution auf sich hat, die sich zu Hause gegen ihn zusammengebraut hat, und was seine Haupt-Widersacher Kahlon und Herzog gegen den oft den Eindruck der Unbesiegbarkeit erweckenden Netanyahu in die Wagschale legen können und wollen. Auch Yair Lapid, der in Umfragen dem Likud-Chef schon bedrohlich nahegekommen ist, sollte nicht übersehen werden. Vielleicht aber wird sich auch dieses Mal alles in Minne auflösen – bis zum nächsten Mal.

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.