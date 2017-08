Mit 96 Jahren fähig, ins Gefängnis zu gehen

HANNOVER

3. August 2017

Ehemaliger Auschwitz-Wächter kann seine Strafe absitzen.

Staatsanwälte in der deutschen Stadt Hannover befanden, dass der ehemalige Auschwitz-Wächter Oskar Groening trotz seiner inzwischen 96 Jahren in der Lage ist, seine Gefängnisstrafe abzsitzen. Im Juli 2015 war der Mann wegen seiner Rolle bei der Ermordung von 300000 ungarischen Juden im KZ Auschwitz zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Ein Bundes-Berufungsgericht hat Groenings Appell im letzten November zurückgewiesen. Ein Arzt, der ihn untersuchte, befand, dass der Verurteilte mit der entsprechenden medizinischen Versorgung fähig sei, die Gefängnisstrafe abzusitzen. Ein Datum, an welchem Groening seine Strafe antreten muss, ist noch nicht fixiert worden. Der Mann hatte sich bis zur Behandlung seines Berufungsbegehrens und der medizinischen Untersuchung auf freiem Fuss befunden. In der Verhandlung hatte Groening zugegeben, mit der Einsammlung der Gelder und Wertsachen betreut worden zu sein, die im Gepäck der anschliessend ermordeten Juden gefunden worden waren. Geld und Wertsachen musste Groening seinen Vorgesetzten zwecks Weiterleitung nach Berlin übergeben. Er hat nach eigenen Angaben im Sommer 1944 das Gepäck an der Ankunfts- und Selektionsrampe von Auschwitz zwei ode drei Mal bewacht. Während des Prozesses hatte Groening um Vergebung ersucht, dabei aber zugegeben, dass nur die Gerichte entscheiden könnten, ob es zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommen würde. Bis 1948 hatte der ehemalige KZ-Wächter in einem britischen Gefängnis gesessen, bevor er Arbeit in einer Fabrik fand. Die ersten Untersuchungen Groenings in Deutschland fanden 1977 statt, doch erst nach der Verurteilung John Demjanjuks als Wächter von Sobibor 2011 fühlten Gerichte sich ermutigt, Lagerwächtern unter dem Vorwurf der Komplitzenschaft zum Mord den Prozess zu machen. [TA]