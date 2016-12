Mit 3D-Drucken gegen den IS

WINTERTHUR

Daniel Zuber, 16. Dezember 2016

Die 3D-Drucke von Künstlerin Moreshin Allahyari sind sowohl Ausdruck politischen Widerstandes als auch eine Form der Dokumentation und der Präservation verlorener Kulturgüter. Ihre Serie «Material Speculations: ISIS» besteht aus Rekons-truktionen historisch bedeutender kultureller Artefakte, welche der Islamische Staat im Jahr 2015 vernichtet hat. Die 3D-Drucke von Allahyari erforderten umfangreiche Studien, das Erforschen von Bildern und Dokumenten zu den nachgebildeten Objekten, um diese als drei-dimensionale Modelle rekonstruieren zu können. Durch die gesammelten Daten werden die in ihrer physischen Form unwiederbringlich zerstörten Objekte reproduzierbar – eine Vorstellung, mit welcher die Künstlerin auch den Begriff der Materialität neu überdenken will. «Material Specula-tions» soll schliesslich auch die politische und poetische Beziehung zwischen Kunststoff, Öl, Technokapitalismus, Dschihad und dem 3D-Druck erforschen. Das Fotomuseum Winterthur zeigt das Werk im Rahmen von SITUATIONS/Re-enactment in seiner physischen Form, ein Teil der Arbeit wird gleichzeitig auf http://linkcabinet.eu präsentiert.

Bis 5. Februar 2017, Fotomuseum Winterthur, Grüzenstrasse 44, Winterthur. http://situations.fotomuseum.ch