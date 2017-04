Missglückter Beweis

FRANKREICH

30. April 2017

Nach dem ersten Wahlgang will die Front-National-Kandidatin Marine Le Pen demonstrieren, dass sie im Wahlkampf über den Parteiinteressen steht. Sie ernennt einen Interimspräsidenten. Nach vier Tagen muss er zurücktreten.

Im ersten Wahlgang erreichte Le Pen knapp 22 Prozent der Stimmen. In den Umfragen zur Stichwahl liegt sie hinter ihrem Konkurrenten Emmanuel Macron. Anfang vergangener Woche legte sie in einem durchsichtigen Manöver temporär ihr Amt als Front National-Präsidentin nieder. Zum interimistischen Präsidenten ernannte sie den 60-jährige Jean-François Jalkh, Europaabgeordneter und erster FN-Vizepräsident. Bereits Stunden später erinnert ein Journalist der Tageszeitung «La Croix» an ein Interview, dass Jalkh im Jahre 2000 einer Studentin gegeben hatte, Grundlagenmaterial für eine Dissertation. Darin zeigt sich der langjährige FN-Exponent Jalkh beeindruckt von der Seriosität von Holocaust-Leugnern wie Robert Faurisson und bezweifelt den Völkermord an den europäischen Juden, insbesondere ob Zyklon B überhaupt als Tatmittel für einen Massenmord verwendet werden könne. Gegenüber Journalisten bestreitet Jalkh die Aussagen, ebenso überhaupt dieses Interview gegeben zu haben. Die damalige Doktorandin hingegen erklärt gegenüber Medienschaffenden, noch immer eine vollständige Tonaufnahme der rund dreistündigen Unterhaltung zu haben. Es kam wie erwartet, am vergangenen Freitag ernennt Le Pen einen anderen Interimsvorsitzenden. Der Wahlkampfschaden allerdings ist angerichtet.



Seit Jahren versucht Marine Le Pen, ihre Partei als moderate politische Bewegung zu positionieren. Das ist ihr im Wahlkampf um das Amt des französischen Staatspräsidenten meist gelungen, aber nicht immer. So behauptete sie kurz vor dem ersten Wahlgang, Frankreich sei nicht verantwortlich für die Festnahme von 13‘000 Juden durch französische Polizisten zur Zeit der nazideutschen Besatzung. [HS]