ALY RAISMAN

17. November 2017

Larry Nassar, der Arzt des Frauen-Gymnastikteams der USA, habe sie sexuell missbraucht.

Das erklärte keine Geringere als Aly Raisman, die sechsfache Olympia-Medaillengewinnerin. Ihre Anschuldigungen machte die bekannte (jüdische) Gymnasiastin sowohl in ihrem neuen biografischen Buch «Fierce», dessen Publikation für den 14. November vorgesehen war, als auch im «CBS» News Magazine «60 Minutes». Raisman ist bereits die zweite Sportlerin der Frauen des Olympia-Goldmedaillenteams von 2012, die solche Anschuldigungen ausspricht. In einem vor einer Woche publizierten Artikel in der Online-Ausgabe des «Time Magazins» schrieb McKayla Maroney auf Twitter, Nassar habe sie seit ihrem 13. Altersjahr jahrelang belästigt. Die heute 23-jährige Aly Raisman war 15 Jahre jung, als sie laut «Sports Illustrated» zum ersten Mal von Nassar belästigt worden ist. «Ich bin zornig», sagte Raisman in dem «CBS»-Interview. «Ich will nur eine Veränderung herbeiführen, damit junge Mädchen so etwas nie mehr durchmachen müssen.» Larry Nassar ist inhaftiert und wartet auf die Urteilsfällung, nachdem er sich in Michigan für schuldig erklärt hat gegenüber Vorwürfen der Kinder-pornografie. Nassar wird auch in über 100 Anklagen von Gymnasiastinnen und Athletinnen erwähnt, die der Arzt behandelt hatte in der Zeit, in der er für USA Gymnastics und an der Michigan State University arbeitete. [JU]