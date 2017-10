Missbrauchs-Vorwurf gegen Elie Wiesel

USA

26. Oktober 2017

Eine jüdische Akademikerin behauptet, Elie Wiesel habe sie 1989 an einer Benefiz-Gala ihren «Arsch gegrabscht». Der Vorwurf löst helle Aufregung aus.





Der Eintrag auf der Website «medium.com» beginnt mit drastischen Worten: «Als ich 19 Jahre alt war, hat Elie Wiesel an meinen Arsch gegrabscht. Das war eine kalkulierte Handlung und schlimmer, als Ihr denkt. Er hielt mich für ein minderjähriges, ultra-religiöses Mädchen, das höchstwahrscheinlich Niemanden von seiner Tat erzählen würde.» Dann fragt die Autorin Jenny Listman: «Wie sieht Ihre Reaktion aus?»

Listman leitet ihren Eintrag mit einem Zitat aus Wiesels Rede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihn 1986 ein, wo er sagte: «…Wir müssen stets Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Schweigen ermutigt den Folterer, niemals den Gefolterten». Dann schildert sie den Vorfall im Detail. Sie habe 1989 an einer grossen, jüdischen Gala in Manhattan teilgenommen, sei sehr sittsam gekleidet gewesen und habe jünger als 19 ausgesehen. Bei einem Gruppenfoto habe sich Wiesel in letzter Sekunde neben sie gedrängt und dann seine linke Hand langsam von ihrer Schulter auf ihre rechte Po-Backe gleiten lassen und diese dann fest gepackt. Nach der Aufnahme sei Wiesel von der Gruppe weggerannt und habe sich unter die zahlreichen Gäste gemischt (Link).

Listman schreibt, der Übergriff habe sie schockiert und viele Jahre lang derart traumatisiert, dass sie in Suizid-Gefahr geschwebt hätte. Allerdings habe sie auch sexuelle Misshandlungen von anderen Männern erfahren. Heute als Akademikerin tätigt, glücklich verheiratet und mit vier Kindern gesegnet, schildert Listman auch ihr langes Ringen mit der Entscheidung, den Vorfall nun publik zu machen. Sie endet den ausführlichen Beitrag mit der Erklärung, sie lüge nicht und wolle weder eine Debatte über Wiesels Verdienste und sein Ansehen führen, noch sich gegen wütende Vorwürfe verteidigen.

Aber natürlich hat Listmans Eintrag umgehend eine aufgeregte Diskussion nicht zuletzt in jüdischen Medien ausgelöst. So hat der «Forward» den Vorwurf vermeldet, die Geschichte aber rasch aus dem Netz genommen und damit Leser irritiert (Link). Chefredaktorin Jane Eisner begründete dies anschliessend mit dem Mangel an eigenen Recherchen – die Meldung habe den journalistischen Massstäben des Blattes nicht genügt und habe nur auf einer einzigen Quelle beruht, eben Listman (Link).

Die «Jewish Week» titelt einen Beitrag zu der Affäre «Allzu Menschlich» und plädiert dafür, Wiesels Leistungen als Autor und Menschenrechtler nicht aus den Augen zu verlieren (Link). Auch die traditionsreiche Nachrichtenagentur JTA zögerte zunächst mit einer Meldung über Listmans Vorwurf. Chefredaktor Andrew Sillow-Carroll erklärte dies mit vergeblichen Versuchen der Redaktion, Listman zu erreichen oder auf anderen Wegen Informationen über die Vorgänge vor 27 Jahren zu erfahren.

In einem freimütigen Beitrag zu der hitzigen, internen Debatte über eine Meldung (Link) fragt Sillow-Carroll auch, ob Wiesels Übergriff tatsächlich in eine Kategorie mit den nachweislichen Misshandlungen, Drohungen und Vergewaltigungen gehört, die mächtigen Männern wie dem FoxNews-Chef Roger Ailes oder dem Produzenten Harvey Weinstein nachgewiesen worden sind.

Die von dem Schriftsteller und Holocaust-Überlebenden gegründete Stiftung «Elie Wiesel Foundation for Humanity» hat Listmans Vorwurf inzwischen als «erfunden» kategorisch zurück gewiesen und erklärt, derlei Anschuldigungen seien niemals zuvor gegen Wiesel erhoben worden, der über Jahrzehnte mit zahllosen jungen Leuten zu tun gehabt habe (Link).

Das Magazin «Newsweek» stellt Listmans Behauptung in Zusammenhang mit der Missbrauchs-Affäre um Weinstein, die zahlreiche Vorwürfe gegen prominente Männer provoziert hat. Etliche der Beschuldigten haben inzwischen sexuelle Attacken oder Belästigungen eingestanden (Link). Grosse US-Medien wie die «New York Times» haben Listmans Vorwurf bislang nicht aufgegriffen.

Am gleichen Tag erklärte auch der prominente Feuilletonist Leon Wieseltier den Rücktritt von einem Medien-Projekt, da er in der Vergangenheit Frauen auf nicht näher beschriebene Weise belästigt und benachteiligt habe (Link). [AM]