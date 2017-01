Minister warnt vor chemischem Anschlag in Europa

LONDON

3. Januar 2017

Islamischer Staat (IS) interessiert an Attentat mit möglichst vielen Opfern.

In einem Interview mit der «Sunday Times» erklärte Ben Wallace, britischer Staatsminister für Sicherheit, auch wenn es derzeit keine Geheimdienstinformationen über einen geplanten Anschlag gebe, habe der IS «keine moralischen Skrupel, chemische Waffen gegen Bevölkerungskonzentrationen einzusetzen, und wenn sie es könnten, würden sie es in Grossbritannien tun.» Die möglichen Verlustziffern, fügte Wallace hinzu, würden «die schlimmsten Befürchtungen eines jeden Einzelnen» erfüllen. In seinem Interviews betonte der Staatsminister zudem, es sei «die Ambition des IS, so viele Menschen als möglich zu schädigen und zu terrorisieren.» Ein chemischer Anschlag wäre eine der effizientesten Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Als Beweis für die Geisteshaltung des IS wies Wallace einerseits auf jüngste Berichte hin, wonach die Terrorgruppe in dutzenden von Fällen chemische Waffen in Irak und Syrien eingesetzt habe, und andererseits auf einen Europol-Bericht vom Dezember hin, wonach der IS im Stande sei, chemische Waffen in Europa zur Anwendung zu bringen. – Nach Schätzungen britischer Geheimdienste haben sich rund 800 britische Bürger dem IS angeschlossen, um mit der Organisation in Irak und Syrien zu kämpfen. Die Hälfte von ihnen sei inzwischen wieder nach Britannien zurückgekehrt, während etwa 100 getötet worden seien. [TA]