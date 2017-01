Mindestens fünf Tote bei Attacke auf Moschee

QUEBEC

30. Januar 2017

Drei Schützen nahmen 40 Betende ins Visier.

Mindestens fünf Menschen starben im Feuer von drei Schützen, die während des Abendgebets wahllos auf rund 40 Menschen in der Moschee des Quebec City Islamic Cultural Center in Kanada eröffneten. Die Polizei errichtete einen Sicherheits-Perimeter rund um die Moschee und verweigerte Reporten gegenüber jede Auskunft über den Zwischenfall. «Warum geschieht das hier? Das ist barbarisch», sagte Mohamed Yangui, der Präsident der Moschee. Im Juni 2016 war bereits ein Schweinekopf vor die Türe der Moschee gelegt worden. Islamophobische Zwischenfälle haben in den letzten Jahren in Quebec zugenommen im Zusammenhang mit einer politischen Debatte rund um ein Verbot für das Tragen des Niqabs, der muslimischen Gesichtsverschleierung. In der Quebec benachbarten Provinz Ontario war 2015 eine Moschee angezündet worden, einen Tag nach einem Anschlag von Terroristen und Selbstmordbombern in Paris. Möglicherweise ist der Zwischenfall von Quebec im Zusammenhang mit der liberalen Haltung der kanadischen Regierung zu sehen, die offeriert hat, muslimische Reisende aufzunehmen, die infolge der von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisesperre gestrandet sind. [JU]