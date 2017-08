Milliardenverlust, Rückzug aus 45 Staaten, Dividende um über 70 Prozent gekürzt

TEVA

4. August 2017

Flaggschiff der israelischen Pharmaindustrie gerät ins Schlingern.

Nach massiven Verlusten im zweiten Quartal 2017 sieht der israelische Pharmagigant Teva sich veranlasst, die Streichung von 7000 Arbeitsplätzen bis Jahresende zu verkünden. Das gab CEO Yitzchak Peterburg am Donnerstag bekannt. Damit aber nicht genug: Teva plant auch, noch im laufenden Jahr sechs Fabriken zu verkaufen oder zu schliessen, und 2018 sollen neun weitere Betriebe das gleiche Schicksal erleiden. Weil Teva wegen schwächeren Preisen in den USA eine Reduktion um 18,4 Prozent in seinen Gewinnen für das 2. Quartal in Kauf nehmen musste, wurde eine Senkung der Interimsdividende um 75 Prozent beschlossen. Wie ernst die Lage bei dem Riesenkonzern zu sein scheint, der bis jetzt als das eigentliche Flaggschiff der israelischen Industrie gilt, lässt sich auch am Beschluss der Geschäftsleitung ablesen, sich bis Ende 2017 aus 45 Ländern zurückzuziehen. Alle Beschlüsse zusammengenommen, komt man nicht umhin, als von einer eigentlichen Feuerwehrübung zu sprechen im Bestreben, noch Schlimmeres für Teva, den weltgrössten Hersteller generischer Produkte, zu verhindern. Am Donnerstag Nachmittag zeigten die Kurse von Teva aber durchwegs einen Abwärtstrend: rund 20 Prozent in Tel Aviv und gar 24 Prozent in New York. Die Verluste des Konzerns für das 2. Quartal bewegen sich um die 7 Milliarden Dollar. Ob da eine gewöhnliche Feuerwehrübung ausreichen kann, muss beinahe bezweifelt werden. Da wird sich viel eher eine langfristig ausgerichtete geschäftliche und führungsbezogene Neuorientierung aufdrängen. [JU]