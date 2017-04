Militärische Konfrontation knapp vermieden

NABLUS

16. April 2017

Palästinensische Polizei entlarvt IDF-Eliteeinheit.

«Mistaravim» - hinter dieser hebräischen Wortkombination verbergen sich der arabischen Sprache mächtige Angehörige israelischer IDF-Eliteeinheiten, die, als Araber verkleidet, in die palästinensische Gebiete einsickern und Jagd auf Terroristen oder Verdächtigte terroristischer Aktivitäten machen. Höchst selten geschieht es, dass Angehöriger solcher Einheiten während der Ausführung ihrer Mission entdeckt werden. Dieses Mal mussten IDF-Soldaten der Einheit «Duvdevan» sich während ihrer Operation in der palästinensischen Westbankstadt Nablus der Palästinenserpolizei gegenüber identifizieren und logischerweise ihre Mission abbrechen. Zwei Mitglieder der Einheit wurden von den Palästinensern vorübergehend festgenommen. Nachdem sich zwischen den Polizisten und den Elitesoldaten zuerst ein, allerdings eher harmloses Handgemenge zu entwickeln begann, wurden die beiden IDF-Wehrmänner nach einer Weile und der Intervention der israelischen Zivilverwaltung samt Ausrüstung, Waffen, Kommunikationsgeräten und Fahrzeug den IDF überstellt. Nach übereinstimmender Aussage der Palästinenser und der israelischen Armee war die Eilteeinheit an einer Strassensperre in Nablus von den palästinensischen Sicherheitskräften an der Weiterfahrt gehindert worden, und zwei IDF-Soldaten wurden zwecks Überprüfung durch die Palästinenser «aufgehalten», wie es laut offizieller Version hiess. Ohne Übertreibung kann gesagt werden, dass dank dem ruhigen Blut, das die zuständigen Kommandanten auf beiden Seiten bewiesen haben, eine Konfrontation zwischen bewaffneten Einheiten vemieden worden ist, die unter Umständen unabsehbare Folgen hätte haben können. Die IDF haben eine Untersuchung eingeleitet. [JU]