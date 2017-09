Michael Dell spendet 36 Millionen für den Wiederaufbau

Michael Dell, der jüdische Gründer und CEO von Dell Technologies, hat sich verpflichtet, bis zu 36 Millionen Dollar für den Wiedeaufbau der durch den tropischen Sturm Harvey zerstörten Regionen des Staates zu spenden. Dell verkündete die grosszügige Geste dem Rebuild Texas Fund, den die Michael und Susan Dell Stiftung errichtet hat. Dell selber wuchs in Houston in einem Viertel auf, das besonders hart vom Sturm getroffen worden ist. Ziel der Stiftung ist es, Gelder zu mobilisieren für die «längerfristige Erholung und den Wiederaufbau unserer Gemeinden, zusätzlich zur unmittelbar nötigen Hilfe», wie die Stiftung erklärte. - «Forbes» schätzt das Nettovermögen von Dell per Februar 2017 auf 20,8 Milliarden Dollar. Michael Dells Vorfahren haben bei ihrer Einwanderung in die USA ihren ursprünglich jiddischen Familiennamen Thal anglikanisiert. [TA]