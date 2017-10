Michael Bloomberg will 125 Jahre alt werden

Michael Bloomberg

Mit einem Vermögen von rund 50 Milliarden Dollar ist Michael Bloomberg bereits einer der reichsten Menschen auf Erden. Doch für die Zukunft hat sich der ex-Bürgermeister von New York eine wahrhaft einzigartige Leistung vorgenommen: Er will 125 Jahre alt werden. Dies erklärte der 75-Jährige nun an einem Interview mit «Business Insider» ( Link). Bloomberg hat dabei zwar nicht verraten, wie er den bisherigen Rekord der Französin Jeanne Calment schlagen will, die 1997 im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen verstorben ist. Aber er würde die nächsten 50 Jahre neben seinen Aktivitäten als Unternehmer und Philanthrop mit den Töchtern Emma und Georgina und deren Kindern verbringen.

Bloomberg nahm in London an der Eröffnung der neuen Europa-Zentrale seines gleichnamigen Medien- und Daten-Konzerns teil. Politische Ambitionen hat er für das nächste halbe Jahrhundert keine mehr. Bloomberg hätte gerne an den letzten US-Präsidentschafts-Wahlen teilgenommen, wusste aber, dass er als unabhängiger Kandidat keine Chancen gehabt hätte. «Spass» hätte ihm das Rennen dennoch gemacht, so Bloomberg.

Daneben kritisierte er Donald Trump, dessen Regierung Jobs zerstören, statt solche in neuen Industrien schaffen werde. Auch der «Brexit» sei ein grosser Fehler gewesen und werde das Wirtschaftswachstum in Grossbritannien behindern. Gleichzeitig gab sich Bloomberg optimistisch zur Zukunft Londons: die britische Metropole werde ihre Position als Finanz-Zentrum trotz Brexit halten. Mit der Eröffnung seines europäischen Hauptquartiers an der Themse gibt er dieser Überzeugung auch praktisch Ausdruck. [AM]