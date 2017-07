Metalldetektoren kommen weg vom Tempelberg

JERUSALEM

25. Juli 2017

Wird sich die Spannung zwischen Muslimen und Juden an dieser heiligen Stätte jetzt legen?

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag beschloss das israelische Sicherheitskabinett, die an den Eingängen zum Tempelberg nach dem Terroranschlag, bei dem zwei drusische Polizisten ums Leben kamen, installierten Metalldetektoren wieder zu entfernen und durch andere, diskrete Kontrollmittel zu ersetzen. Bis zur Vollendung der Anbringung der so genannten «smart checks» soll ein massiv vestärktes Polizeiaufgebot an diesem neuralgischen Punkt für Ruhe und Ordnung sorgen. Damit akzeptierte das Kabinett die Vorschläge aller Sicherheitsorgane im Bestreben, die nach Installation der Detektoren auf dem Berg ausgebrochenen heftigen Unruhen abzubauen. Abzuwarten bleibt, ob und in welchem Umfang der für die religiösen Belange der Muslime zuständige Waqf die israelischen Beschlüsse annimmt und seine Bevölkerung zur Ruhe aufruft. Für die Verwirklichung des Planes hat das Sicherheitskabinett für die nächsten sechs Monate ein Budget von rund 100 Millionen Schekel bereitgestellt. Angesichts dieser doch beträchtlichen Summe drängt sich die Frage auf, ob die ganze Problematik sich nicht durch einen weitsichtigeren Entscheidungsprozess der zuständigen israelischen Politiker und Ministerien hätte vermeiden lassen. [JU]