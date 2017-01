Menschlich, bescheiden, geradlinig, unerschrocken

NACHRUF

Claudia Kühner, 13. Januar 2017

Ein Blick auf Engagement und Leben des kürzlich verstorbenen Journalisten und Buchautors Daniel Suter.



Bei allem kam ihm auch die juristische Ausbildung zugute. So bei seinem unermüdlichen Engagement für die Rechte von Journalisten. Daniel Suter war ein überzeugter

Daniel Suter, von Hause aus Jurist, hat den grös-seren Teil seines Berufslebens als Redaktor im «Tages-Anzeiger» gearbeitet und hat sich dort wiederholt mit Sachkenntnis und Gespür jüdischer Themen angenommen. Ausserdem war er viele Jahre im Vorstand der Gesellschaft für Minderheiten in der Schweiz. Hier tat er sich vor allem hervor mit Artikeln und Stellungnahmen. Ronnie Bernheim, bis vor kurzem Präsident der Gesellschaft gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA), der Daniel Suter seit Kindheit kannte, sagt tachles gegenüber zu dessen Tod: «Dani war immer ein rascher und kritisch hinterfragender Denker, ebenso loyal wie neugierig. Ausgestattet mit grossem Wissen, hatte er auch einen Urdrang, Schwächeren zu helfen. Er konnte anecken, und tat dies ebenso ungeniert, wie er Freude teilen konnte.»

Präzis, konstruktiv und zur Zeit

Zusammen mit der Historikerin Shelley Berlowitz betreute Suter ausserdem das von der GRA herausgegebene Glossar belasteter Begriffe und schrieb auch viele Beträge selber. Shelley Berlowitz zu tachles: «Seine Rückmeldungen waren immer präzis, konstruktiv und zur Zeit! Die Gespräche mit ihm über Begriffe und Sprache waren hochinteressant und ein Genuss.»

Dieses Engagement hatte auch familiäre Gründe. Daniel Suter war der Sohn des bekannten Zürcher Kulturjournalisten Gody Suter. Der war nach dem Krieg Berlin-Korrespondent des «Tages-Anzeigers», weshalb sein Sohn auch dort zur Welt kam. Später folgte Gody Suter Manuel Gasser auf dem Posten des «Weltwoche»-Feuilletonchefs. Daniel Suters Grossmutter war Paula Suter, eine aus Berlin kommende jüdische Kommunistin, die in der Schweiz politisch und journalistisch (beim «Vorwärts») aktiv wurde. Ihre Biografie hat Daniel Suter zusammen mit der Lebensgeschichte seiner anderen, grossbürgerlichen, Grossmutter in einem grossen Roman über diese beiden so gegensätzlichen Frauen verarbeitet («Die Unvergleichlichen»). Neben seiner journalistischen Tätigkeit hat Daniel Suter noch zwei weitere Romane verfasst («Der Insider» und «Die ägyptische Tochter»).

Überzeugter Gewerkschafter

Sich dieses Hintergrunds bewusst, hat sich Daniel Suter im «Tages-Anzeiger» immer wieder über jüdische Themen geäussert, ob über die Ausstellung «Ein gewisses jüdisches Etwas», über den Koscher-Supermarkt an der Weststrasse, über Konflikte um den Import von Koscher-Fleisch oder über die Noam. Häufig beschäftigte er sich mit Antisemitismus, besonders in den Hoch-Zeiten der Auseinandersetzung um die sogenannten nachrichtenlosen Vermögen. Er kannte sich aus und hatte ein fundiertes Urteil. Nie rutschte ein falscher Ton in seine Texte.