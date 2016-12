ANSICHTEN

20. Dezember 2016

Wachsender Trend zur Marginalisierung der arabischen Bürger.

52,5 Prozent der israelischen Juden sind der Ansicht, Individuen, welche die Definition Israels als jüdischen Staat ablehnen, ihre elemntare Bürgerrechte verlieren sollten. Das ist eine der Erkenntnisse der jüngsten, alljährlich veröffentlichten Meinungsumfrage des Israelischen Demokratie-Instituts (IDI). Diese Thematik könnte sich als Pulverfass für die jüdisch-arabische Koexistenz in Israel erweisen, glauben doch laut der letzten IDI-Umfrage 77 Prozent der Israel-Araber nicht, dass Israel als der Staat des jüdischen Volkes definiert werden sollte. Erst kürzlich bestärkte der Abgeordnete David Biton, Chef der Likud-Fraktion in der Knesset, mit seiner Äusserung, er würde befürworten, dass die Araber (israelischer Bürger mit prinzipiell den gleichen Rechten und Pflichten wie die jüdischen Israeli) sich an Knessetwahlen gar nicht erst beteiligen würden, wie brüchig das Zusammenleben der beiden Bevölkerungsschichten in Israel inzwischen bereits geworden ist. Andere Ergebnisse der IDI-Umfrage: 53 Prozent der jüdischen Israeli sind der Ansicht, dass die arabischen Bürger diskriminiert werden. Dessen ungeachtet haben 44,5 Prozent der Israeli nichts dagegen, dass bei der staatlichen Finanzierung jüdische Städte und Ortschaften arabischen vorgezogen werden. 72 Prozent sind dagegen, dass Israel-Araber sich an wichtigen Entscheidungen zu Themen wie Frieden und Sicherheit beteiligen, aber auch hinsichtlich Wirtschaft und Gesellschaft ziehen 57 Prozent der Israeli es vor, wenn die Beschlüsse ohne Mitwirkung arabischer Bürger gefasst werden. Laut den Verfassern der Umfrage beweise das, dass auf «kollektiv-nationalem Niveau die Position der jüdischen Israeli bezüglich einer politischen Partnerschaft mit der arabischen Öffentlichkeit aus demokratischer Sich im besten Falle fragwürdig ist, wenn nicht rundweg anti-demokratisch.» Zum ersten Mal untersuchte der diesjährige IDI-Bericht recht gründlich die ultra-orthodoxe Gemeinschaft Israels. Dabei stellte sich heraus, dass diese Juden ein stärkeres Vorurteil gegen Araber hegen als die meisten anderen israelischen Juden. So sei ihr Wunsch sehr extrem, die Araber aus ihren Entscheidungsprozessen auszuschliessen und sie möglicht weit von ihrem persönlichen Leben fernzuhalten. Als einzige untersuchte Gruppe unter den jüdischen Israeli sind die Charedim mehrheitlich beispielsweise nicht gewillt, arabische Freunde, Nachbarn oder Mitarbeiter zu haben. Zudem vertritt eine Mehrheit der ultra-Orthodoxen die Ansicht, dass Juden mehr Rechte haben sollten als Araber, und diese Gruppe verneint mehrheitlich auch die Frage, ob gegen Araber diskriminiert werde. [TA]