«Meine Regierung hat mehr als jede andere für das Siedlungswerk getan»

BETAR ILLIT

4. August 2017

Premier Netanyahu an der Grundsteinlegung für ein grosses Siedlungsprojekt.

Erstmals seit seinem Amtsantritt 2009 hat der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu am Donnerstag dem charedisch-ultraorthodoxen Westbankort Betar Illit einen Besuch abgestattet und dabei an der Grundsteinlegung für ein grosses Siedlungsprojekt teilgenommen. Total 1100 neue Wohnungseinheiten sollen dort für den charedischen Bevölkerungsteil errichtet werden. Netahyanu liess die Gelegenheit nicht ungenutzt vorbeigehen: «Meine Regierung hat mehr getan für das Siedlungswerk als jede andere», verkündete der Premier im Brustton der Überzeugung und fügte hinzu, dass er den Bau einer neuen Strasse plane, welch den Weg der Charedim an ihre Arbeitsplätze in der Umgebung und wieder zurück nach Hause verkürzen würde. Mit seinem Auftritt an der Grundsteinlegung hat Netanyahu dem von ihm geliebten Image Nachdruck verliehen, der «Erbauer der Siedlungen» zu sein. – In Betar Illit leben heute 50000, fast durchwegs charedische Juden. [TA]