«Mein Ziel ist es, in Zukunft die Führung des Landes zu übernehmen»

GIDEON SAARS RÜCKKEHR

9. April 2017

Ex-Minister lässt sich ein wenig in die Karten blicken.

Gideon Saar, ein ehemaliger inister der regierenden Likud-Partei, der anfangs letzter Woche nach einer Auszeit von zweieinhalb Jahren seine Rückkehr in die Politik bekanntgegeben hatte, gab am Freitagabend in einem Interview mit dem TV-Kamal 10 zu, dass sein oberstes Ziel, «in Zukunft die Führung des Landes zu übernehmen». Dabei betonte der im Volk ziemlich beliebte Saar, dass er akzeptiere, dass Binyamin Netanyahu die Partei in die nächsten Wahle führen werde. «Meine Bewegung entschied, dass Netanyahu sie in den nächsten Wahlen repräsentieren werde, und ich akzeptiere das. Der Likud muss vor den kommenden, nicht leichten Wahlen gestärkt werden. Ich kann das tun, und dabei weite Teile der Öffentlichkeit erreichen», sagte Gideon Saar in dem TV-Interview. – Eine vor einigen Tagen vom TV-Kanal 10 veröffentlichte Umfrage gelangte zum Schluss, dass eine von Saar angeführte Likud-Partei in den nächsten Tagen 29 Sitze erringen würde, gleichviel wie die von Yair Lapid präsidierte Zukunftspartei. [TA]