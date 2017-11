Mehr Schweizer reisen nach Israel

BERN

17. November 2017

Rund drei Millionen internationale Gäste besuchten bis zum 7. November diesen Jahres Israel, das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr.

Allein im Oktober kamen aus der Schweiz 7500 Gäste, die mindestens eine Nacht in Israel verbrachten – was ein Plus von 44 Prozent bedeutet. Diese Zahlen publizierte die Schweizer Fachzeitung für Touristik «Travel Inside». In den Köpfen vieler Menschen westlicher Nationen scheint sich das Vorurteil, Israel sei ein gefährliches Reiseland, anhand der Terrorgefahr im eigenen Land zu relativieren. Laut der Israel Hotel Association stiegen die Hotelübernachtungen von Januar bis August gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 25 Prozent. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchten zwischen Januar und Oktober 245'900 Touristen Israel, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Touristen aus Deutschland betrug im Oktober 33'400, was einem Anstieg von 73 Prozent entspricht. Aus Österreich waren es 3600 Besucher und da- mit eine 75-prozentige Steigerung. Schätzungen zufolge werden bis Jahresende insgesamt 3,5 Millionen Touristen in Israel erwartet. Dies entspräche einem Anstieg von fast 35 Prozent zum Vorjahr. Die dreimillionste Besucherin und ihr Partner wurden vom Tourismusminister Yariv Levin am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv auf dem roten Teppich begrüsst. [AR]