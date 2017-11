Mehr Platz für Fahrende

BERN

3. November 2017

Anders als oft angenommen, sind fahrende Roma in der Schweiz nicht nur auf Durchreise, sondern verfügen über feste Kunden in der Schweiz. Für ihren Aufenthalt hier brauchen sie dringend mehr Standplätze.

Die weit verbreitete Annahme, dass ausländische Fahrende nur auf Durchreise in der Schweiz Halt machen, lässt sich gemäss Angela Mattli von der Gesellschaft für bedrohte Völker nicht bestätigen. Vielmehr würden die meisten Fahrenden in der Schweiz über einen festen Kundenkreis verfügen und der Arbeit wegen zwei oder drei Monate in der Schweiz verbringen. Sie seien in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig: Kesselflicker oder Messerschleifer gäbe es nur noch wenige. Viele führten Maler-, Garten- oder Bauarbeiten aus; aber es habe auch Programmierer und Webdesigner unter ihnen. Der Bedarf an Standplätzen für ausländische Fahrende sei bei weitem nicht gedeckt, sagt Mattli. Von März bis September seien schweizweit rund 500 bis 800 Wagen unterwegs. Demgegenüber bestehe in der Schweiz derzeit mit vier offiziellen Transitplätzen ein Angebot von 110 Stellplätzen. Ein kleiner Teil der Fahrenden behelfe sich auf Durchgangsplätzen, welche jedoch mehrheitlich für Schweizer Fahrende gedacht seien. Meistens einigten sich ausländische Fahrende mit Gemeinden oder Privaten selber über einen Standplatz und die dafür geltenden Bedingungen. Nach wie vor begegne man ausländischen Fahrenden oft mit Misstrauen. Manchmal käme es zu Problemen wie Littering oder aggressivem Hausieren. Hier gehe es jedoch um lösbare Alltagsprobleme. Es sei vielmehr wichtig, dass Wissen über die Roma und andere Fahrende in der Schweizer Bevölkerung zu festigen. [NK]