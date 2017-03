Mehr Hassverbrechen

TORONTO

21. März 2017

Juden sind die bevorzugten Zielobjekte.

Berichte von Hassverbrechen in der kanadischen Stadt Toronto haben im letzten Jahr gemäss Polizeidaten um acht Prozent zugenommen, wobei die jüdische Gemeinde am stärksten ins Visier genommen worden ist. Waren im Vorjahr erst 134 Hassverbrechen registriert worden, mussten 2016 bereits deren 145 notiert werden. 43 der registrierten Attacken (30 Prozent) wurden gegen Juden verübt. Es folgten die lesbisch-homosexuelle Gemeinschaft, Schwarze und Muslime. 46 Prozent der Zwischenfälle waren religiös motiviert, die höchste Zahl in den letzten zehn Jahren. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den Verdächtigten vorwiegend um Männer zwischen 18 und 40 Jahren. Die jüdische Gemeinde erlebte dabei die meisten Fälle von Vandalismus. Im Vergleich zu 2015, als 19 Verhaftungen vorgenommen werden konnten, waren es im letzten Jahr nur deren elf. [TA]