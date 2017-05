«Mehr als halb verrückt»

NEU AUFGELEGT

Katja Behling, 5. Mai 2017

Fotograf und Kunstbuchsammler Werner Bokelberg hat das «Buch der Hasengeschichten» der Künstlerin Tom Seidmann-Freud neu aufgelegt.

Sie sei eine «ans Geniale grenzende Illustratorin», schrieb der Religionshistoriker Gershon Scholem über Tom Seidmann-Freud, eine «authentische Bohemienne» mit Bubikopf. Ihr berühmter Onkel Sigmund Freud nannte sie in einem Brief «a gifted artist», «but more than half crazy» (Brief vom 6. Dezember 1929). Geboren wurde sie 1892 in Wien als Tochter von Moritz und Marie (Mitzi) Freud, einer Schwester des Psychoanalytikers. Ihre Eltern nannten die Kleine Martha Gertrud. Die aber, ein als scheu und schwierig geltendes Mädchen, legte sich mit 15 Jahren den jungenhaft-spröden Rufnamen «Tom» zu. Zu dieser Zeit lebte die Familie bereits einige Jahre in Berlin, wo 1904 Toms Brüder als Nachzügler zur Welt kamen: Georg wurde tot geboren, sein Zwillingsbruder Theodor ertrank im Juli 1923 17-jährig beim Baden in Eberswalde bei Berlin. Ihm widmete Tom ihr Buch «Die Fischreise» (1923), das von einem Jungen handelt, der vom Goldfisch Nickeling in ein neues Land getragen wird.

Tom Freud besuchte nach Anfängen 1910/11 in London die Schule des Königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin-Charlottenburg. 1914 er-schien ihr erstes Werk, «Das Baby-Liederbuch». Sie brachte einen neuen Stil in die Kinderbuchliteratur und Kinderbuchillustration, zeigte sich anfänglich vom filigran-zarten Jugendstil beeinflusst, später auch vom Bauhaus und der frühen Neuen Sachlichkeit. Ausserdem wurde Tom für die beliebten musikalischen «Märchen-Nachmittage» berühmt, die sie mit ihrer Schwester Lilly veranstaltete – jener schönen mit dem Schauspieler Arnold Marlé verheirateten Lilly Marlé, die immer wieder als eine mögliche Muse für Hans Leip und sein weltberühmtes Lied «Lili Marleen» im Gespräch war.

Psychoanalyse im Kinderbuch

Nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 zog Tom nach München und gehörte in Schwabing zum jüdischen Intellektuellenkreis um Gershom Scholem. 1920, in dem Jahr, in dem ihr Vater starb, ging Tom Freud nach Berlin zurück. Ihre Mutter Mitzi wurde im Juni 1942 gemeinsam mit ihren Schwestern Pauline und Dolfi ins nationalsozialistische Lager Theresienstadt deportiert und dann weiter ins Vernichtungslager Maly Traszjanez gebracht, wo sie ermordet wurde Tom heiratete Jakob (Jankew) Seidmannn und bekam im Juli 1922 ihre Tochter Angela (Awiwa). Das Ehepaar gründete den Peregrin-Verlag, der Übersetzungen jüdischer Religionsphilosophen herausbrachte, aber auch Toms Buch «Die Fischreise» verlegte, das, übersetzt von Chaim Nachman Bialik, auch auf Hebräisch erschien. Umgekehrt illustrierte Seidmann-Freud unter anderem einen Band mit hebräischen Kindergedichten, «Das Buch der Dinge». Ab 1927 arbeitete Tom Seidmann-Freud mit dem Berliner Verleger Herbert Stuffer zusammen und entwickelte mit ihm vier «Spielfibeln» und legte bis 1930 mehrere reformpädagogisch orientierte Bücher vor. Sie griff die grosse Tradition der Verwandlungs- und Kulissenbücher des 19. Jahrhunderts mit ihren beweglichen Zieh- und Drehbildern auf und entwickelte sie zeitgemäss weiter: Spielbücher wie «Das Zauberboot» beziehen die

Kinder aktiv ein, lassen sie mitmachen und mitdenken. Die Bücher Seidmann-Freuds waren auch inhaltlich auf der Höhe der Zeit. Ihr 1929 erschienenes «Buch der erfüllten Wünsche» gilt heute als das Bilderbuch, das dem psychoanalytischen Denken in der Kinderliteratur zum Durchbruch verhalf.

Der grosse künstlerische Erfolg und verlege-rische Einfluss des Ehepaares Seidmann-Freud spiegelte sich wirtschaftlich jedoch nicht ausreichend, zumal auch die Folgen der Weltwirtschaftskrise ihrem kleinen Unternehmen stark zusetzen. Im Oktober 1929 nahm sich Jankew Seidmannn das Leben, sein verschuldeter Verlag war Bankrott gegangen. Tom Freud kam über den Freitod ihres Mannes nicht hinweg und entwickelte (erneut) eine schwere Depression. Wenige Monate nach ihrem Mann starb auch sie: 37 Jahre alt, im Krankenhaus Neukölln, an einer Überdosis Tabletten oder, wie die «Vossische Zeitung» am 11. Februar 1930 in ihrem Nachruf schrieb, «an der Wirklichkeit zerbrochen». Tom wurde neben ihrem Mann Jakob auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weissensee begraben. 1933 gerieten die Werke der jüdischen Autorin, deren ästhetische Gestaltung noch kurz zuvor höchste Anerkennung gefunden hatte, auf den Index. Und die Künstlerin selbst allmählich in Vergessenheit.

Listige Hasen

Das änderte sich, als unter anderem die deut-sche Ärztin, Psychotherapeutin und Kinderbuch-Expertin Barbara Murken als Sammlerin auf das Werk Seidmann-Freuds stiess, deren Leben und Werk erforschte, Ausstellungsprojekte initiierte und mehrere Arbeiten über sie veröffentlichte. Mittlerweile wurden einige der Werke Seidmann-Freuds neu editiert, auch ihr be-rühmtestes, «Die Fischreise». Nun hat Werner Bokelberg, der in den 1960er-Jahren als Fotograf für Zeitschriften wie «Stern» berühmt wurde, Stars wie Romy Schneider vor seine Kamera holte und heute als Sammler und Verleger von historischen Fotos und Künstlerbüchern bekannt ist, Seidmann-Freuds «Buch der Hasengeschichten» (1924) neu aufgelegt: Märchen und Fabeln, die Tom Seidmann-Freud mit klar konturierten und leuchtend-bunt aquarellierten Figuren zauberhaft illustrierte. Gerade dieses Buch wirkt tiefgründig. In den Geschichten, mal heiter, mal düster, geht es um listige Hasen. Einmal um einen, der allein ist, weil er seiner langen Ohren wegen gehänselt wird. Eine pastellige Illustration in dem Buch zeigt ein Hasenhochzeitspaar mit drei auf einer blümchenverzierten grünen Wiese spielenden Hasenkindern. Es ist beinahe das Bild einer perfekten Idylle, die Seidmann-Freud da mit feinem Aquarell-Pinsel zeichnet. Wenn nicht ein fuchsähnlicher Hund die arglosen Kinder belauerte, aus den Fenstern des Hauses hinter ihnen nicht lodernde Flammen züngelten und der Hasen-Bräutigam, wie zum Gruss, einen Arm nach oben streckte. 